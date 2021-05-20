https://ria.ru/20210520/mutatsii-1733217100.html

Попова заверила в отсутствии опасных мутаций коронавируса в России

Попова заверила в отсутствии опасных мутаций коронавируса в России - РИА Новости, 20.05.2021

Попова заверила в отсутствии опасных мутаций коронавируса в России

Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса, пока значимых рисков не найдено, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T23:34

2021-05-20T23:34

2021-05-20T23:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса, пока значимых рисков не найдено, заявила глава ведомства Анна Попова."Сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций, И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733215018.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество