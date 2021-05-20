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Попова заверила в отсутствии опасных мутаций коронавируса в России
Попова заверила в отсутствии опасных мутаций коронавируса в России - РИА Новости, 20.05.2021
Попова заверила в отсутствии опасных мутаций коронавируса в России
Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса, пока значимых рисков не найдено, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:34
2021-05-20T23:34
2021-05-20T23:34
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коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса, пока значимых рисков не найдено, заявила глава ведомства Анна Попова."Сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций, И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество