https://ria.ru/20210520/murashko-1733096689.html

Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом

Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021

Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом

У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:53

2021-05-20T11:53

2021-05-20T11:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в пропаганде вакцинации от COVID-19."Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732977415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество