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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/murashko-1733096689.html
Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом
Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021
Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом
У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:53
2021-05-20T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в пропаганде вакцинации от COVID-19."Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом

11:53 20.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в пропаганде вакцинации от COVID-19.
"Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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