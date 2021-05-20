https://ria.ru/20210520/murashko-1733096689.html
Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом
Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021
Мурашко заявил, что у России есть все для победы над коронавирусом
У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:53
2021-05-20T11:53
2021-05-20T11:53
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. У России есть все для победы над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, призвав медиков и журналистов активно участвовать в пропаганде вакцинации от COVID-19."Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество