https://ria.ru/20210520/moskva-1733139575.html
Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью
Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью - РИА Новости, 20.05.2021
Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью
Подсветке столицы более 70 лет. Впервые Москву украсили к 800-летию со дня основания. Сегодня огни Москвы сияют круглый год: большая часть праздничной иллюминации остается как световое оформление города. Современная подсветка экономична и безопасна: напряжение в уличной сети не сильно отличается от карманной батарейки.
2021-05-20T14:50
2021-05-20T14:50
2021-05-20T14:50
подсветка
москва
видео
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Поэтому световые короба стоят прямо на земле, а для домашнего использования светильники непригодны. Огни размещаются на разных конструкциях. Второй год специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают самый большой в мире шар диаметром 20 метров. Некоторые украшения могут использоваться круглый год. Другие – убираются на склады, их в городе шесть общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Там проводится дефектовка, и огни Москвы ждут своего следующего сезона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью
Подсветке столицы более 70 лет. Впервые Москву украсили к 800-летию со дня основания.
Сегодня огни Москвы сияют круглый год: большая часть праздничной иллюминации остается как световое оформление города. Современная подсветка экономична и безопасна: напряжение в уличной сети не сильно отличается от карманной батарейки. Поэтому световые короба стоят прямо на земле, а для домашнего использования светильники непригодны.
Огни размещаются на разных конструкциях. Второй год специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают самый большой в мире шар диаметром 20 метров.
Некоторые украшения могут использоваться круглый год. Другие – убираются на склады, их в городе шесть общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Там проводится дефектовка, и огни Москвы ждут своего следующего сезона.
2021-05-20T14:50
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PT4M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, подсветка, москва, видео
Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью
Подсветке столицы более 70 лет. Впервые Москву украсили к 800-летию со дня основания. Сегодня огни Москвы сияют круглый год: большая часть праздничной иллюминации остается как световое оформление города. Современная подсветка экономична и безопасна: напряжение в уличной сети не сильно отличается от карманной батарейки.
2021-05-20T14:50
true
PT4M25S
Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью
Подсветке столицы более 70 лет. Впервые Москву украсили к 800-летию со дня основания. Сегодня огни Москвы сияют круглый год: большая часть праздничной иллюминации остается как световое оформление города. Современная подсветка экономична и безопасна: напряжение в уличной сети не сильно отличается от карманной батарейки.