https://ria.ru/20210520/moskva-1733139575.html

Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью

Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью - РИА Новости, 20.05.2021

Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью

Подсветке столицы более 70 лет. Впервые Москву украсили к 800-летию со дня основания. Сегодня огни Москвы сияют круглый год: большая часть праздничной иллюминации остается как световое оформление города. Современная подсветка экономична и безопасна: напряжение в уличной сети не сильно отличается от карманной батарейки.

2021-05-20T14:50

2021-05-20T14:50

2021-05-20T14:50

подсветка

москва

видео

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Поэтому световые короба стоят прямо на земле, а для домашнего использования светильники непригодны. Огни размещаются на разных конструкциях. Второй год специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают самый большой в мире шар диаметром 20 метров. Некоторые украшения могут использоваться круглый год. Другие – убираются на склады, их в городе шесть общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Там проводится дефектовка, и огни Москвы ждут своего следующего сезона.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Живи ярко: как иллюминация столицы стала достопримечательностью Подсветке столицы более 70 лет. Впервые Москву украсили к 800-летию со дня основания. Сегодня огни Москвы сияют круглый год: большая часть праздничной иллюминации остается как световое оформление города. Современная подсветка экономична и безопасна: напряжение в уличной сети не сильно отличается от карманной батарейки. Поэтому световые короба стоят прямо на земле, а для домашнего использования светильники непригодны. Огни размещаются на разных конструкциях. Второй год специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают самый большой в мире шар диаметром 20 метров. Некоторые украшения могут использоваться круглый год. Другие – убираются на склады, их в городе шесть общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Там проводится дефектовка, и огни Москвы ждут своего следующего сезона. 2021-05-20T14:50 true PT4M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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