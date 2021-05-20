https://ria.ru/20210520/mnogodetnye-1733003239.html

"На нас "забили": многодетную семью из Дмитрова медленно убивает плесень

"На нас "забили": многодетную семью из Дмитрова медленно убивает плесень - РИА Новости, 20.05.2021

"На нас "забили": многодетную семью из Дмитрова медленно убивает плесень

Людмила Агаева из Дмитрова Московской области с тремя детьми живет в квартире, полностью покрытой грибком и плесенью. С 2012-го мать-одиночка просит... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:01

многодетные семьи

квартира

жилье

дмитровский район

московская область (подмосковье)

дети

семья

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Людмила Агаева из Дмитрова Московской области с тремя детьми живет в квартире, полностью покрытой грибком и плесенью. С 2012-го мать-одиночка просит администрацию предоставить другое помещение по социальному найму. Хотя у ее сына и дочери тяжелая форма бронхиальной астмы и такие бытовые условия грозят серьезными осложнениями, чиновники помогать не спешат. В дело вмешалась прокуратура — идет проверка. РИА Новости разбиралось в ситуации."Пора бить тревогу"В Московский переулок поселка Деденево Агаева переехала в 2003-м — муж получил жилье по программе соцнайма. "В 2007-м мы развелись, но поддерживали связь. Тогда у меня был один сын, мы остались в этой квартире", — рассказывает Агаева.В 2011-м семилетнему Александру диагностировали бронхиальную астму средней тяжести, оформили инвалидность. С тех пор мать бьется за то, чтобы их переселили."Сразу было видно, что жилье нуждается в капремонте, — вспоминает Людмила. — Обои постоянно отклеивались — плесень. Маленькие черные пятна были везде — в гостиной, спальне, на кухне, в туалете".В 2012-м к Агаевым наведались сотрудники территориального управления Роспотребнадзора. Экспертиза показала: жилье не соответствует требованиям СанПиН и находится в неудовлетворительном состоянии. Людмила обратилась к местным чиновникам. Ее внесли в список нуждающихся в помещениях по соцнайму. Проверки проводили еще несколько раз, но почему стены покрылись плесенью, так и не выяснили. "Приходят люди, что-то фиксируют, берут образцы на пробу и уезжают. Вот и все. Проверять, к слову, должны каждый год. Но никакой системности нет. Подниму шум — приедут".После одного из осмотров эксперты все же предположили, что вредный грибок образовался из-за промерзания стен."Ничего не помогает"В 2017-м Агаева была в очереди 71-й. Но через год регионы реформировали: Дмитровский район (в который входило Деденево) упразднили и образовали новую административно-территориальную единицу — Дмитровский городской округ."Соответственно, расширился и список тех, кто ждет жилье. Меня сильно сдвинули — теперь я даже не в первой тысяче", — говорит мать-одиночка.Черная плесень с годами покрыла все стены. По словам Людмилы, она неоднократно делала ремонт за свой счет — без толку. Обои по-прежнему отклеиваются, шпатлевка отваливается, краска сходит слоями."За шкафом вырос плесневый гриб! Я лично его срезала. Чем бы ни обрабатывала стены — ничего не помогает. Как-то вообще клопы развелись, побежала в службу дезинфекции, — делится подробностями Людмила. — Понимаю, что одна не справлюсь. В какой-то момент у меня просто опустились руки, я перестала перекрашивать стены. Ободрала обои — чернота от потолка до пола".Больше всего она переживает за детей. У старшего за последние четыре года астма перешла в тяжелую форму. У дочери участились приступы.Семейный бюджет — пенсия по инвалидности и пособия на уход за больными детьми. "Помогает и соцзащита. Получается порядка шестидесяти тысяч. Честно, этого еле-еле хватает свести концы с концами — очень много уходит на лекарства. Я все время с детьми — устроиться на работу пока не могу, ведь кто будет рядом с ними, если случится приступ?""Положено по закону"Недавно Агаева связалась с "Ассоциацией адвокатов России за права человека". Ей помогли оформить обращение в Генеральную прокуратуру, и сотрудники Дмитровского надзорного ведомства взяли ситуацию на контроль.В пресс-службе прокуратуры Московской области РИА Новости уточнили, что сейчас изучается вопрос "соблюдения жилищных прав"."Людмила живет в социальном жилье. Если оно в неудовлетворительном состоянии, администрация обязана выделить жилплощадь из маневренного фонда, — объясняет председатель ассоциации Мария Архипова. — Это то, что положено по закону. С 2012-го квартиру официально признали не соответствующей нормам СанПиН. Очевидно, с годами все только хуже. Никакой косметический ремонт не спасет, нужны капитальные вложения".Проблему необходимо решать вне очереди, считает она, поскольку детям-инвалидам жить в подобных условиях строго противопоказано.Архипова добавляет: если не удастся добиться переселения через прокуратуру, можно идти в суд."Однако это крайняя мера для решения спорных ситуаций. В нашем же случае все предельно ясно, — уверена Мария. — Чиновники заняли позицию отрицания очевидного".РИА Новости направило запрос в администрацию Дмитрова, чтобы выяснить, почему Агаевым до сих пор не предоставили жилье. Ответ на момент публикации в редакцию не поступил.

https://ria.ru/20210503/vyselenie-1730549624.html

дмитровский район

московская область (подмосковье)

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многодетные семьи, квартира, жилье, дмитровский район, московская область (подмосковье), дети, семья, общество