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Трех жителей Пензенской области признали виновными в краже младенца

Трех жителей Пензенской области признали виновными в краже младенца - РИА Новости, 20.05.2021

Трех жителей Пензенской области признали виновными в краже младенца

Трое жителей Пензенской области признаны виновными в похищении у матери младенца в подмосковном Подольске, сообщается на сайте СК по Московской области. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:29

2021-05-20T10:29

2021-05-20T10:29

следственный комитет россии (ск рф)

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пензенская область

подольск

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Трое жителей Пензенской области признаны виновными в похищении у матери младенца в подмосковном Подольске, сообщается на сайте СК по Московской области.По данным СК, в конце декабря 2020 года две женщины ввели в заблуждение жительницу Подольска "о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях". Похитители вскоре были установлены, ими оказались трое жителей Пензенской области."Две женщины признаны виновными и им назначено наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде двух лет условно. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20191218/1562512534.html

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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), пензенская область, подольск, происшествия