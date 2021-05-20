Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/minyust-1733147555.html
Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД
Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД - РИА Новости, 20.05.2021
Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД
Министерство юстиции предложило автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук на... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:24
2021-05-20T17:19
авто
россия
штрафы
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_a8a766bdfe28b4467d6471befe19c2fc.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство юстиции предложило автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.Работающие в автоматическом режиме специальные технические средства с функциями фото- и видеозаписи должны зафиксировать несоблюдение правил.Цифровизация, по словам Забарчука, должна помочь усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения.Ранее "Российская газета" сообщила, что с 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, которые предусматривают штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона. Если правительство утвердит их, то с лета наказание за это нарушение составит 500 рублей.
https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_329:0:2957:1971_1920x0_80_0_0_91403ef9bef862d3f3f427fc2fd52445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, россия, штрафы, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД

15:24 20.05.2021 (обновлено: 17:19 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство юстиции предложило автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.
Работающие в автоматическом режиме специальные технические средства с функциями фото- и видеозаписи должны зафиксировать несоблюдение правил.
"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", —уточнил чиновник.
Цифровизация, по словам Забарчука, должна помочь усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения.
Ранее "Российская газета" сообщила, что с 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, которые предусматривают штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона. Если правительство утвердит их, то с лета наказание за это нарушение составит 500 рублей.
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:31
Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав
 
АвтоРоссияШтрафыМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния