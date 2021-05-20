Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД
15:24 20.05.2021 (обновлено: 17:19 20.05.2021)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство юстиции предложило автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.
Работающие в автоматическом режиме специальные технические средства с функциями фото- и видеозаписи должны зафиксировать несоблюдение правил.
"Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения", —уточнил чиновник.
Цифровизация, по словам Забарчука, должна помочь усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения.
Ранее "Российская газета" сообщила, что с 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, которые предусматривают штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона. Если правительство утвердит их, то с лета наказание за это нарушение составит 500 рублей.
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