https://ria.ru/20210520/minyust-1733147555.html

Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД

Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД - РИА Новости, 20.05.2021

Минюст предложил автоматически списывать долг по штрафам за нарушения ПДД

Министерство юстиции предложило автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук на... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:24

2021-05-20T15:24

2021-05-20T17:19

авто

россия

штрафы

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство юстиции предложило автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян, рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.Работающие в автоматическом режиме специальные технические средства с функциями фото- и видеозаписи должны зафиксировать несоблюдение правил.Цифровизация, по словам Забарчука, должна помочь усовершенствовать исполнительное производство по взысканию административных штрафов в области дорожного движения.Ранее "Российская газета" сообщила, что с 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, которые предусматривают штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона. Если правительство утвердит их, то с лета наказание за это нарушение составит 500 рублей.

https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html

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авто, россия, штрафы, министерство юстиции рф (минюст россии), общество