https://ria.ru/20210520/migratsiya-1733138026.html
Онлайн-конференция о миграционных вызовах
Онлайн-конференция о миграционных вызовах - РИА Новости, 20.05.2021
Онлайн-конференция о миграционных вызовах
26 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттора ЭСОЕВА, посвященная сотрудничеству Российской Федерации с международным сообществом по вопросам миграции.
2021-05-20T14:41
2021-05-20T14:41
2021-05-20T14:41
анонсы
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Задать вопросРоссия приняла устав Международной организации по миграции (МОМ) и стала ее полноправным членом. Какие дополнительные возможности для наращивания взаимодействия на мировом уровне дает вступление России в МОМ? Как национальные подходы к решению ключевых миграционных вызовов современности будут доводиться до иностранных партнеров? Насколько эффективно выстаиваются взаимоотношения в этой сфере между странами?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция о миграционных вызовах
26 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттора ЭСОЕВА, посвященная сотрудничеству Российской Федерации с международным сообществом по вопросам миграции.