https://ria.ru/20210520/migratsiya-1733138026.html

Онлайн-конференция о миграционных вызовах

Онлайн-конференция о миграционных вызовах - РИА Новости, 20.05.2021

Онлайн-конференция о миграционных вызовах

26 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттора ЭСОЕВА, посвященная сотрудничеству Российской Федерации с международным сообществом по вопросам миграции.

2021-05-20T14:41

2021-05-20T14:41

2021-05-20T14:41

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Задать вопросРоссия приняла устав Международной организации по миграции (МОМ) и стала ее полноправным членом. Какие дополнительные возможности для наращивания взаимодействия на мировом уровне дает вступление России в МОМ? Как национальные подходы к решению ключевых миграционных вызовов современности будут доводиться до иностранных партнеров? Насколько эффективно выстаиваются взаимоотношения в этой сфере между странами?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы