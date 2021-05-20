https://ria.ru/20210520/mif-1733055928.html

Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета

Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета - РИА Новости, 20.05.2021

Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета

Утверждения якобы ожидающих нас летом новых штрафах за эксплуатацию транспортных средств в летний период с зимними покрышками, в том числе шипованными – пока... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T01:17

2021-05-20T01:17

2021-05-20T01:17

анатолий миронов (адвокат)

россия

авто

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Утверждения якобы ожидающих нас летом новых штрафах за эксплуатацию транспортных средств в летний период с зимними покрышками, в том числе шипованными – пока лишь миф. Подобные изменения в законы и подзаконные акты лишь планируются или обсуждаются, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Основной документ, в котором прописано большинство административных штрафов для водителей и собственников транспортных средств - Кодекс РФ об административных нарушениях. Статья 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, пояснил юрист.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий миронов (адвокат), россия, авто