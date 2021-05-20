Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Утверждения якобы ожидающих нас летом новых штрафах за эксплуатацию транспортных средств в летний период с зимними покрышками, в том числе шипованными – пока лишь миф. Подобные изменения в законы и подзаконные акты лишь планируются или обсуждаются, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется", - указывает он.
Основной документ, в котором прописано большинство административных штрафов для водителей и собственников транспортных средств - Кодекс РФ об административных нарушениях. Статья 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, пояснил юрист.