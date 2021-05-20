https://ria.ru/20210520/merkel-1733125756.html

Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель

Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель - РИА Новости, 20.05.2021

Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель

Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:43

2021-05-20T13:43

2021-05-20T13:55

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россия

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США."Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", - сказала Меркель в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732976909.html

берлин (город)

россия

германия

сша

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