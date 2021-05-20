https://ria.ru/20210520/merkel-1733125756.html
Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель
Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель - РИА Новости, 20.05.2021
Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель
Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:43
2021-05-20T13:43
2021-05-20T13:55
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
джо байден
маттиас варниг
берлин (город)
россия
ангела меркель
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d697e91f20306b4028a4a7df4d055281.jpg
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США."Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", - сказала Меркель в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.
https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732976909.html
берлин (город)
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_359:287:2706:2047_1920x0_80_0_0_0785152bcd3262f902926d41ae1c2cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, джо байден, маттиас варниг, берлин (город), россия, ангела меркель, германия, сша, в мире