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Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель
Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель - РИА Новости, 20.05.2021
Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель
Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:43
2021-05-20T13:55
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
джо байден
маттиас варниг
берлин (город)
россия
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США."Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", - сказала Меркель в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, джо байден, маттиас варниг, берлин (город), россия, ангела меркель, германия, сша, в мире

Байден сделал шаг навстречу Германии, заявила Меркель

13:43 20.05.2021 (обновлено: 13:55 20.05.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.
"Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку — 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", - сказала Меркель в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 15:41
Глава МИД Германии рассказал об обсуждении "Северного потока — 2" с США
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Энтони БлинкенДжо БайденМаттиас ВарнигБерлин (город)РоссияАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
 
 
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