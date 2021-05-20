Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/merkel-1733125363.html
Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке
Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.05.2021
Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке
Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:40
2021-05-20T13:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ближний восток
ангела меркель
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732838213_0:303:2300:1596_1920x0_80_0_0_3a3e671a51b85b4c238d4d08beab6f79.jpg
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она напомнила о роли ЕС в урегулировании в Ливии, по словам Меркель, это привело к тому, что "процесс под эгидой ООН стал более успешным"."Ясной ситуации пока нет в Ливии, но у нас есть переходное правительство, которое должно подготовить выборы, и это прогресс", - отметила канцлер.
https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html
ближний восток
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732838213_38:0:2166:1596_1920x0_80_0_0_e3556a20687c277edac7fed477a3b76b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, ангела меркель, ливия, в мире

Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

13:40 20.05.2021
 
© REUTERS / Mohammed SalemИзраильский авиаудар по зданию в Газе
Израильский авиаудар по зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Европа не может решить все конфликты - а ближневосточный конфликт один из самых сложных - в мире разом", - сказала Меркель, добавив, что ЕС "взял на себя больше ответственности в Африке".
Она напомнила о роли ЕС в урегулировании в Ливии, по словам Меркель, это привело к тому, что "процесс под эгидой ООН стал более успешным".
"Ясной ситуации пока нет в Ливии, но у нас есть переходное правительство, которое должно подготовить выборы, и это прогресс", - отметила канцлер.
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газы - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
08:00
Раскололись даже евреи. Почему в партии Байдена защищают палестинцев
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБлижний ВостокАнгела МеркельЛивияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния