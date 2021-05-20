https://ria.ru/20210520/merkel-1733125363.html

Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.05.2021

Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:40

2021-05-20T13:40

2021-05-20T13:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ближний восток

ангела меркель

ливия

в мире

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она напомнила о роли ЕС в урегулировании в Ливии, по словам Меркель, это привело к тому, что "процесс под эгидой ООН стал более успешным"."Ясной ситуации пока нет в Ливии, но у нас есть переходное правительство, которое должно подготовить выборы, и это прогресс", - отметила канцлер.

https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html

ближний восток

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, ангела меркель, ливия, в мире