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Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке
Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.05.2021
Меркель оценила роль ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке
Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:40
2021-05-20T13:40
2021-05-20T13:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ближний восток
ангела меркель
ливия
в мире
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Европа не может решить все конфликты в мире сразу, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке, заявила в интервью немецким журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она напомнила о роли ЕС в урегулировании в Ливии, по словам Меркель, это привело к тому, что "процесс под эгидой ООН стал более успешным"."Ясной ситуации пока нет в Ливии, но у нас есть переходное правительство, которое должно подготовить выборы, и это прогресс", - отметила канцлер.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, ангела меркель, ливия, в мире