https://ria.ru/20210520/memorial-1733144228.html

Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах

Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах - РИА Новости, 20.05.2021

Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах

Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:08

2021-05-20T15:08

2021-05-20T17:04

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166727_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c7f7faff8a931d9ee405d8a131557874.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается "варварски стереть" историческую память об освободителях и надругаться над могилами."Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших - оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".Сейчас на учете Минобороны России находится 43 866 воинских захоронений той поры, причем более 12 тысяч из них - на территории 56 иностранных государств, уточнил президент РФ. По его словам, в этих могилах покоится более 4 миллионов 150 тысяч воинов, то есть почти столько же, сколько на территории России."Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - убежден Путин.

https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память" – Путин о защите советских мемориалов Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается "варварски стереть" историческую память об освободителях и надругаться над могилами. 2021-05-20T15:08 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, в мире