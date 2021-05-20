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Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах
Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах - РИА Новости, 20.05.2021
Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах
Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:08
2021-05-20T17:04
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается "варварски стереть" историческую память об освободителях и надругаться над могилами."Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших - оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".Сейчас на учете Минобороны России находится 43 866 воинских захоронений той поры, причем более 12 тысяч из них - на территории 56 иностранных государств, уточнил президент РФ. По его словам, в этих могилах покоится более 4 миллионов 150 тысяч воинов, то есть почти столько же, сколько на территории России."Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - убежден Путин.
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РИА Новости
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353
60
"Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память" – Путин о защите советских мемориалов
Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается "варварски стереть" историческую память об освободителях и надругаться над могилами.
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россия, владимир путин, в мире

Путин призвал защищать советские мемориалы в других странах

15:08 20.05.2021 (обновлено: 17:04 20.05.2021)
 
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, противостоять тем, кто пытается "варварски стереть" историческую память об освободителях и надругаться над могилами.
"Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших - оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".
Сейчас на учете Минобороны России находится 43 866 воинских захоронений той поры, причем более 12 тысяч из них - на территории 56 иностранных государств, уточнил президент РФ. По его словам, в этих могилах покоится более 4 миллионов 150 тысяч воинов, то есть почти столько же, сколько на территории России.
"Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - убежден Путин.
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