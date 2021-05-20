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Биография Алексея Маресьева

Биография Алексея Маресьева - РИА Новости, 20.05.2021

Биография Алексея Маресьева

Официально считается, что Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая (7 мая по старому стилю) 1916 года в городе Камышине Саратовской... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

алексей маресьев

камышин

справки

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Официально считается, что Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая (7 мая по старому стилю) 1916 года в городе Камышине Саратовской губернии (ныне находится в Волгоградской области). Настоящим днем его рождения является 29 мая (16 мая по старому стилю) 1916 года. Это подтверждает архивная справка от 4 августа 2006 года, выданная учреждением "Государственный архив Волгоградской области" на основании актовой записи N 40 от 1916 года, произведенной в метрической книге Камышина служителем Свято-Троицкой церкви. Позже, при оформлении военных документов, в них была ошибочно отмечена другая дата – 20 мая 1916 года. С тех пор Маресьев указывал именно ее и свой день рождения праздновал 20 мая. Его отец умер в феврале 1917 года от ран, полученных на фронтах Первой мировой войны (1914-1918). Мать одна воспитывала троих сыновей. Окончив шесть классов школы, Алексей Маресьев пошел работать на лесопильный завод и вскоре поступил учиться в школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) при заводе. В 1932 году он ее окончил, получив специальность токаря по металлу. Мечтая стать летчиком, Маресьев пробовал поступить в летное училище, но по состоянию здоровья его не приняли. Он пошел учиться на вечерние курсы Камышинского рабочего факультета при Саратовском сельхозинституте. Маресьев освоил программу трех курсов и успешно сдал выпускные экзамены.В 1934 году по направлению Камышинского райкома комсомола он уехал на строительство Комсомольска-на-Амуре. Работал сначала лесорубом, а в 1935-1937 годах – механиком-дизелистом на катере. Алексей Маресьев стал одним из инициаторов создания аэроклуба в Комсомольске-на-Амуре. Занимаясь в нем, сделал первый самостоятельный вылет.В 1937 году Маресьева призвали в армию, он был отправлен для несения службы в 12-й авиапогранотряд на остров Сахалин, где занимался обслуживанием самолетов многоцелевого назначения Р-5. В дальнейшем командование направило Маресьева в Читинскую авиационную школу пилотов. В октябре 1939 года курсантов этой школы перевели в Батайскую военную авиационную школу. После окончания в 1940 году авиашколы, Маресьев служил в ней летчиком-инструктором. Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), он подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. В августе 1941 года Алексея Маресьева направили на Юго-Западный фронт. Первый боевой вылет совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога, а в начале 1942 года сбил первый вражеский самолет. В марте 1942 года летчик был направлен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на его счету числилось четыре сбитых немецких самолета. 5 апреля 1942 года в воздушном бою в районе Демянского плацдарма (Новгородская область) самолет Алексея Маресьева был подбит и упал на лес в тылу врага. При падении с высоты у летчика были повреждены ноги. 18 суток Маресьев сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Еле живого летчика обнаружили жители из деревни Плав Валдайского района Новгородской области. Больше недели они ухаживали за Маресьевым, но разбитые и отмороженные ноги у него воспалились, нужна была срочная операция. В первых числах мая за раненым прилетел самолет, который доставил его в Москву в военный госпиталь. После ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, Маресьев освоил протезы и начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с ними. Тренировки продолжались и в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. В начале 1943 года Маресьев прошел медкомиссию и, получив разрешение летать, был направлен управлением кадров Военно-воздушных сил СССР в 3-ю авиационную школу первоначального (тренировочного) обучения, располагавшуюся в поселке Ибреси Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика). Свыше пяти месяцев он учился летать и управлять самолетом, используя протезы. В июне 1943 года, после успешной сдачи зачетного полета, старший лейтенант Маресьев был направлен в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк на Брянский фронт. 6 июля 1943 года он открыл новый счет воздушным победам – сбил немецкий истребитель.Участвовал в боях на Курской дуге и в Прибалтике. Был сначала заместителем командира эскадрильи, затем помощником командира и штурманом полка. Всего в годы войны совершил 86 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев, в которых лично сбил 11 самолетов противника, в том числе семь после ампутации ног. В июне 1944 года Маресьев был назначен летчиком-инспектором Управления высших учебных заведений Военно-воздушных сил (ВВС). В 1946 году он был уволен в запас в звании майора. 1 марта 1948 года его назначили начальником авиационной подготовки 1-й Московской спецшколы ВВС, созданной по примеру суворовских училищ. Свои последние вылеты на учебном самолете По-2 летчик совершил в начале 1950-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве. В 1952 году Алексей Маресьев окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1956 году – аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук. Учебу он сочетал с активной общественной работой, с докладами, выступлениями на митингах и собраниях.В 1956 году Маресьев стал ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым заместителем председателя Советского комитета ветеранов войны (с 1992 года Российского комитета ветеранов войны и военной службы). В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни. В 1998 году Маресьев создал и возглавил региональный общественный фонд "Инвалиды Великой Отечественной войны". Был вице-президентом Международной федерации борцов Сопротивления. Автор книги "На Курской дуге" (1960). Алексей Маресьев – Герой Советского Союза (1943), полковник (1978). Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, Почета, двумя орденами Российской Федерации – "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени (1996) и Дружбы (2000), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Маресьев был женат, воспитал двоих сыновей. Легендарный летчик скончался 18 мая 2001 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Подвиг Алексея Маресьева описан в книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" (1946). По ней был снят одноименный художественный фильм, премьера которого состоялась в 1948 году, а Сергей Прокофьев написал оперу. Именем Алексея Маресьева названа малая планета Солнечной системы, улицы в Москве, в Камышине, Горно-Алтайске (РФ), в поселке Ибреси Чувашской Республики, Актюбинске (Актобе; Казахстан), Ташкенте (Узбекистан). Его имя присвоено школам в Москве, Орле и городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области. В Комсомольске-на-Амуре в 2005 году установили бюст героя, в Камышине в 2006 году – памятник летчику. В 2010 году в этом же городе на Аллее героев был открыт его бюст. Мемориальные доски Маресьеву установлены в Москве – на доме, где летчик жил после войны, в поселке Ибреси – на здании бывшей летной школы и на часовне св. Николая Чудотворца в городе Батайске. В 2004 году при поддержке правительства Москвы учреждена международная премия имени А.П. Маресьева "За волю к жизни". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей маресьев, камышин, справки