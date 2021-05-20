https://ria.ru/20210520/lukashenko-1733104671.html

Лукашенко рассказал о крушении под Барановичами самолета

Лукашенко рассказал о крушении под Барановичами самолета - РИА Новости, 20.05.2021

Лукашенко рассказал о крушении под Барановичами самолета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у разбившегося в среду под Барановичами в Брестской области военного самолета отказали различные уровни... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:27

2021-05-20T12:27

2021-05-20T12:32

александр лукашенко

як-130

брестская область

минск

в мире

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у разбившегося в среду под Барановичами в Брестской области военного самолета отказали различные уровни системы управления.По информации пресс-службы министерства обороны, ранее в среду под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. Местные СМИ распространили информацию, что самолет упал на жилой дом, однако в минобороны заявили, что пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, он упал на небольшом участке между жилыми домами. Сообщалось, что иных жертв, а также разрушений нет, последствия крушения ликвидированы МЧС. Позже местные власти сообщили, что разлетевшимися обломками незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья."Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, хочу коснуться вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. После предварительных данных по расшифровке черных ящиков - самописцев", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, которое началось с минуты молчания в память о погибших летчиках. Слова Лукашенко приводятся на его официальном сайте.Со ссылкой на эти данные он рассказал, что в ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее, продолжил президент, пилоты смогли увести самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами."Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", - подчеркнул Лукашенко.В свою очередь близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал "Пул Первого" разместил видео с совещания, на котором глава государства рассказывает, что пилоты отводили самолет от жилого сектора на резервной системе управления."Проходил перелет… на низких высотах над аэродромом. Когда тренировки были практически закончены… У одного из самолетов Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая - резервная. Отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказали, невозможно было реагировать. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность пилотам отвести самолет от еще большей беды", - заявил Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210519/postradavshiy-1733026694.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/samolet-1732959437.html

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минск

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александр лукашенко, як-130, брестская область, минск, в мире