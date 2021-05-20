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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил о поддержке "Северного потока — 2"
Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил о поддержке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил о поддержке "Северного потока — 2"
О поддержке проекта "Северный поток — 2" заявил кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября Армин... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:50
2021-05-20T16:20
россия
allseas
матиас крузе
северный поток — 2
газпром
сша
украина
в мире
армин лашет
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. О поддержке проекта "Северный поток — 2" заявил кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября Армин Лашет."То, что я "защитник "Северного потока — 2" - это новость для меня, но я поддерживаю этот проект и считаю его важным", - заявил Лашет в прямом эфире телеканала WDR, отреагировав таким образом на слова журналистки, которая назвала лидера ХДС "защитником "Северного потока 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.
https://ria.ru/20210520/kandidat-1733150776.html
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россия, allseas, матиас крузе , северный поток — 2, газпром, сша, украина, в мире, армин лашет, хдс/хсс, германия

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил о поддержке "Северного потока — 2"

15:50 20.05.2021 (обновлено: 16:20 20.05.2021)
 
© AP Photo / Petros GiannakourisНемецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. О поддержке проекта "Северный поток — 2" заявил кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября Армин Лашет.
"То, что я "защитник "Северного потока — 2" - это новость для меня, но я поддерживаю этот проект и считаю его важным", - заявил Лашет в прямом эфире телеканала WDR, отреагировав таким образом на слова журналистки, которая назвала лидера ХДС "защитником "Северного потока 2".
Министр финансов Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
15:46
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц заявил о поддержке "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
15:50
В ХДС/ХСС прокомментировали ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasМатиас КрузеСеверный поток — 2ГазпромСШАУкраинаВ миреАрмин ЛашетХДС/ХССГермания
 
 
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