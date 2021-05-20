Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил о поддержке "Северного потока — 2"
15:50 20.05.2021 (обновлено: 16:20 20.05.2021)
© AP Photo / Petros GiannakourisНемецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
© AP Photo / Petros Giannakouris
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. О поддержке проекта "Северный поток — 2" заявил кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября Армин Лашет.
"То, что я "защитник "Северного потока — 2" - это новость для меня, но я поддерживаю этот проект и считаю его важным", - заявил Лашет в прямом эфире телеканала WDR, отреагировав таким образом на слова журналистки, которая назвала лидера ХДС "защитником "Северного потока 2".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.