https://ria.ru/20210520/lager-1733127865.html

В Липецкой области проверят детские загородные лагеря

В Липецкой области проверят детские загородные лагеря - РИА Новости, 20.05.2021

В Липецкой области проверят детские загородные лагеря

В Липецкой области стартуют проверки всех загородных лагерей, в ходе которых предстоит оценить состояние автоматической пожарной сигнализации, системы... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:55

2021-05-20T13:55

2021-05-20T13:55

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартуют проверки всех загородных лагерей, в ходе которых предстоит оценить состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, наличие первичных средств пожаротушения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, с обслуживающим персоналом и вожатыми будут проведены инструктажи, а также организованы тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Также особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасных перевозок детей к местам отдыха.Артамонов отметил, что в Липецкой области откроются 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей. Их посетят около 42 тысяч школьников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора сохранен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Они должны быть организованы преимущественно на воздухе, но с учетом погодных условий. Навещать детей в лагерях родители не смогут. Кроме того, будут действовать определенные правила. Так, перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка, а персонал обследуют на наличие COVID-19."Разнообразный и содержательный летний отдых запомнится юным липчанам надолго. Помощь в приобретении путевок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210517/ogranicheniya-1732667268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов