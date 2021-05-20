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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210520/lager-1733127865.html
В Липецкой области проверят детские загородные лагеря
В Липецкой области проверят детские загородные лагеря - РИА Новости, 20.05.2021
В Липецкой области проверят детские загородные лагеря
В Липецкой области стартуют проверки всех загородных лагерей, в ходе которых предстоит оценить состояние автоматической пожарной сигнализации, системы... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:55
2021-05-20T13:55
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартуют проверки всех загородных лагерей, в ходе которых предстоит оценить состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, наличие первичных средств пожаротушения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, с обслуживающим персоналом и вожатыми будут проведены инструктажи, а также организованы тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Также особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасных перевозок детей к местам отдыха.Артамонов отметил, что в Липецкой области откроются 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей. Их посетят около 42 тысяч школьников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора сохранен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Они должны быть организованы преимущественно на воздухе, но с учетом погодных условий. Навещать детей в лагерях родители не смогут. Кроме того, будут действовать определенные правила. Так, перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка, а персонал обследуют на наличие COVID-19."Разнообразный и содержательный летний отдых запомнится юным липчанам надолго. Помощь в приобретении путевок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов

В Липецкой области проверят детские загородные лагеря

13:55 20.05.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартуют проверки всех загородных лагерей, в ходе которых предстоит оценить состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, наличие первичных средств пожаротушения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, с обслуживающим персоналом и вожатыми будут проведены инструктажи, а также организованы тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Также особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасных перевозок детей к местам отдыха.
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Артамонов отметил, что в Липецкой области откроются 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей. Их посетят около 42 тысяч школьников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора сохранен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Они должны быть организованы преимущественно на воздухе, но с учетом погодных условий. Навещать детей в лагерях родители не смогут. Кроме того, будут действовать определенные правила. Так, перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка, а персонал обследуют на наличие COVID-19.
"Разнообразный и содержательный летний отдых запомнится юным липчанам надолго. Помощь в приобретении путевок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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