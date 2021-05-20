https://ria.ru/20210520/krym-1733195574.html

В Госдуме назвали законопроект США о статусе Крыма выстрелом в пустоту

В Госдуме назвали законопроект США о статусе Крыма выстрелом в пустоту - РИА Новости, 20.05.2021

В Госдуме назвали законопроект США о статусе Крыма выстрелом в пустоту

Американский законопроект о запрете признавать суверенитет России над Крымом является абсурдным и лишь имитирует "наказание России", заявила РИА Новости член... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:29

2021-05-20T19:29

2021-05-20T19:29

россия

министерство обороны сша

госдума рф

елена панина

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

сша

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский законопроект о запрете признавать суверенитет России над Крымом является абсурдным и лишь имитирует "наказание России", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма".По мнению Паниной, законопроект является абсурдным, противоречащим здравому смыслу. "Кому они собираются запретить - Госдепу, Пентагону, которые почти сплошь укомплектованы "ястребами"? Это своего рода выстрел в пустоту с одной лишь целью - продолжать генерировать информационный шум и имитировать "наказание России", - сказала Панина.В реальности США исчерпали лимит санкционного давления на Россию и очень болезненно воспринимают тот факт, что их санкции не достигли своей цели, отметила Панина. Что касается отключения России от системы SWIFT и других шагов, способных поставить под вопрос стабильность мировых финансов, то, по словам депутата, это вопрос, находящийся за пределами компетенции американских властей."Конгрессменам придется привыкать к тому, что угрожать России бесполезно. С Россией можно только договариваться, причем договариваться на равных. США уже давно не способны играть роль "мирового жандарма", внушающего трепет остальным участникам международных отношений", - считает собеседница агентства.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/krym-1733091988.html

https://ria.ru/20210519/provokatsii-1732903330.html

россия

республика крым

севастополь

сша

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россия, министерство обороны сша, госдума рф, елена панина, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, сша