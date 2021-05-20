https://ria.ru/20210520/krym-1733178563.html

Энергомост в Крым работает в штатном режиме

Энергомост в Крым работает в штатном режиме - РИА Новости, 20.05.2021

Энергомост в Крым работает в штатном режиме

Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:02

2021-05-20T18:02

2021-05-20T18:08

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.Ранее в четверг министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил журналистам, что произошло повреждение на одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым и будет произведено переключение на резервную линию."Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось", - сказал Шульгинов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал Минэнерго РФ.Он отметил, что подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. "На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет", - добавил министр.Шульгинов подчеркнул, что с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергей, но и стала профицитной, а поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма.

https://ria.ru/20200320/1568879016.html

россия

краснодарский край

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россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край, экономика