https://ria.ru/20210520/krym-1733178563.html
Энергомост в Крым работает в штатном режиме
Энергомост в Крым работает в штатном режиме - РИА Новости, 20.05.2021
Энергомост в Крым работает в штатном режиме
Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:02
2021-05-20T18:02
2021-05-20T18:08
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155182/07/1551820785_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_6bda1496e4d5e88ebe0bbaa1f86bb415.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.Ранее в четверг министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил журналистам, что произошло повреждение на одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым и будет произведено переключение на резервную линию."Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось", - сказал Шульгинов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал Минэнерго РФ.Он отметил, что подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. "На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет", - добавил министр.Шульгинов подчеркнул, что с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергей, но и стала профицитной, а поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма.
https://ria.ru/20200320/1568879016.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155182/07/1551820785_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_a652b9f8357f349f4d20f4df9ff1aa68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край, экономика
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Энергомост с территории Краснодарского края
в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, сообщил глава Минэнерго
России Николай Шульгинов
.
Ранее в четверг министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил журналистам, что произошло повреждение на одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым и будет произведено переключение на резервную линию.
"Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось", - сказал Шульгинов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал
Минэнерго РФ
.
Он отметил, что подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. "На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет", - добавил министр.
Шульгинов подчеркнул, что с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергей, но и стала профицитной, а поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма.