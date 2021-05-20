https://ria.ru/20210520/krym-1733158390.html

Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым

Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым - РИА Новости, 20.05.2021

Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым

На одной из ниток энергомоста Тамань-Крым зафиксировали повреждение, питание переключат на резервный источник, сообщил министр топлива и энергетики региона... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:27

2021-05-20T16:27

2021-05-20T19:37

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 20 мая — РИА Новости. На одной из ниток энергомоста Тамань-Крым зафиксировали повреждение, питание переключат на резервный источник, сообщил министр топлива и энергетики региона Евгений Рукавишников.Рукавишников отметил, что с Кубани на полуостров идут четыре кабельных линии, также есть четыре резервных. По его словам, переключение на них занимает "достаточно приличное время", поскольку это потребуется сделать с обеих сторон.Энергомост в Крым из Краснодарского края ввели в строй весной 2016 года после блэкаута, вызванного подрывом опор ЛЭП в Херсонской области. Он представляет собой комплекс воздушных линий электропередач, подстанций и мощного кабеля, проложенного по дну Керченского пролива. По нему в регион передавалось до 800 мегаватт мощности.На энергетической конференции в Ялте Рукавишников сказал, что считает необходимым увеличить собственную генерацию в Крыму, чтобы не зависеть от одного источника.

https://ria.ru/20200320/1568879016.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, происшествия