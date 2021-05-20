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Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым
Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым - РИА Новости, 20.05.2021
Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым
На одной из ниток энергомоста Тамань-Крым зафиксировали повреждение, питание переключат на резервный источник, сообщил министр топлива и энергетики региона... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:27
2021-05-20T19:37
республика крым
происшествия
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ЯЛТА, 20 мая — РИА Новости. На одной из ниток энергомоста Тамань-Крым зафиксировали повреждение, питание переключат на резервный источник, сообщил министр топлива и энергетики региона Евгений Рукавишников.Рукавишников отметил, что с Кубани на полуостров идут четыре кабельных линии, также есть четыре резервных. По его словам, переключение на них занимает "достаточно приличное время", поскольку это потребуется сделать с обеих сторон.Энергомост в Крым из Краснодарского края ввели в строй весной 2016 года после блэкаута, вызванного подрывом опор ЛЭП в Херсонской области. Он представляет собой комплекс воздушных линий электропередач, подстанций и мощного кабеля, проложенного по дну Керченского пролива. По нему в регион передавалось до 800 мегаватт мощности.На энергетической конференции в Ялте Рукавишников сказал, что считает необходимым увеличить собственную генерацию в Крыму, чтобы не зависеть от одного источника.
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республика крым, происшествия

Министр сообщил о повреждении на участке энергомоста в Крым

16:27 20.05.2021 (обновлено: 19:37 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСтроительство энергомоста через Керченский пролив
Строительство энергомоста через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ЯЛТА, 20 мая — РИА Новости. На одной из ниток энергомоста Тамань-Крым зафиксировали повреждение, питание переключат на резервный источник, сообщил министр топлива и энергетики региона Евгений Рукавишников.
"По полученной вчера оперативной информации повреждена одна из ниток энергомоста – одна фаза Тамань-Кафа первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся на 25%", — пояснил он.
Рукавишников отметил, что с Кубани на полуостров идут четыре кабельных линии, также есть четыре резервных. По его словам, переключение на них занимает "достаточно приличное время", поскольку это потребуется сделать с обеих сторон.
Энергомост в Крым из Краснодарского края ввели в строй весной 2016 года после блэкаута, вызванного подрывом опор ЛЭП в Херсонской области. Он представляет собой комплекс воздушных линий электропередач, подстанций и мощного кабеля, проложенного по дну Керченского пролива. По нему в регион передавалось до 800 мегаватт мощности.
На энергетической конференции в Ялте Рукавишников сказал, что считает необходимым увеличить собственную генерацию в Крыму, чтобы не зависеть от одного источника.
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