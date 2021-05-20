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Эксперт оценил законопроект США о запрете признавать Крым российским
Эксперт оценил законопроект США о запрете признавать Крым российским - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт оценил законопроект США о запрете признавать Крым российским
Американский законопроект о запрете признавать суверенитет России над Крымом не помешает экономическому развитию полуострова и приезду туристов из США, заявил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:23
2021-05-20T16:23
россия
богдан безпалько
республика крым
косово
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский законопроект о запрете признавать суверенитет России над Крымом не помешает экономическому развитию полуострова и приезду туристов из США, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма"."Отчасти этот закон может повлиять на введение дополнительных санкций и отношение к России со стороны американских компаний, однако надо воспринимать это спокойно, заниматься развитием и укреплением своего государства, экономики, поддержкой народа", - сказал Безпалько.По мнению эксперта, закон не повлияет на развитие полуострова, а также на туризм в регионе. "Если американцы будут запрещать своим гражданам посещение каких-либо территорий, это будет нарушением принципов свободы перемещения. Так что было бы странно, если бы они накладывали подобные запреты на поездки в Крым, но могут рекомендовать воздержаться, запугивать", - считает Безпалько.Он также отметил, что "избирательность американских политиков обусловлена их двойными стандартами, а вовсе не стремлением к демократии и территориальной целостности государств", поскольку в мире существует много спорных территорий, однако в их адрес конгресс США не принимает подобных запретов. Эксперт привел в пример Голанские высоты, Западное Марокко, непризнанные территории в Юго-Восточной Азии, которые оспаривают шесть государств."Почему бы американцам не выразить к этому отношение? На каком основании они признали Косово, которое было отторгнуто от территории Сербии незаконно, без референдума? А Крым находится в составе России гораздо дольше, чем существует само независимое государство США", - добавил Безпалько.
https://ria.ru/20210520/krym-1733093317.html
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россия, богдан безпалько, республика крым, косово, сша, в мире

Эксперт оценил законопроект США о запрете признавать Крым российским

16:23 20.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский законопроект о запрете признавать суверенитет России над Крымом не помешает экономическому развитию полуострова и приезду туристов из США, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма".
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"Отчасти этот закон может повлиять на введение дополнительных санкций и отношение к России со стороны американских компаний, однако надо воспринимать это спокойно, заниматься развитием и укреплением своего государства, экономики, поддержкой народа", - сказал Безпалько.
По мнению эксперта, закон не повлияет на развитие полуострова, а также на туризм в регионе. "Если американцы будут запрещать своим гражданам посещение каких-либо территорий, это будет нарушением принципов свободы перемещения. Так что было бы странно, если бы они накладывали подобные запреты на поездки в Крым, но могут рекомендовать воздержаться, запугивать", - считает Безпалько.
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Он также отметил, что "избирательность американских политиков обусловлена их двойными стандартами, а вовсе не стремлением к демократии и территориальной целостности государств", поскольку в мире существует много спорных территорий, однако в их адрес конгресс США не принимает подобных запретов. Эксперт привел в пример Голанские высоты, Западное Марокко, непризнанные территории в Юго-Восточной Азии, которые оспаривают шесть государств.
"Почему бы американцам не выразить к этому отношение? На каком основании они признали Косово, которое было отторгнуто от территории Сербии незаконно, без референдума? А Крым находится в составе России гораздо дольше, чем существует само независимое государство США", - добавил Безпалько.
 
РоссияБогдан БезпалькоРеспублика КрымКосовоСШАВ мире
 
 
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