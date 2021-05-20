https://ria.ru/20210520/krym-1733081822.html
В Крыму оценили намерение США запретить признавать полуостров российским
В Крыму оценили намерение США запретить признавать полуостров российским - РИА Новости, 20.05.2021
В Крыму оценили намерение США запретить признавать полуостров российским
Власти США разработкой законопроекта о непризнании статуса Крыма поражают своим стремлением внутренними инициативами регулировать позицию России на... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:32
2021-05-20T10:32
2021-05-20T10:32
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владимир бобков
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Власти США разработкой законопроекта о непризнании статуса Крыма поражают своим стремлением внутренними инициативами регулировать позицию России на международной арене, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, назвавший сам документ "пустым популизмом".Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма"."Поражает, что в современных политических и геополитических реалиях у кого-то возникают мысли регулировать позицию России на международной арене своими национальными законодательными инициативами. В России никогда не появится закон, который бы регулировал вопросы, связанные с внутренним государственным устройством США, так как Россия уважительно относится к суверенитету других государств", - сказал Бобков РИА Новости.По его словам, данный законопроект призван не столько повлиять на позицию России по Крыму, которая является незыблемой, сколько необходим для внутренней политической борьбы между американскими политическими силами."Перспективы, с точки зрения реализации данного законопроекта, – нулевые. Данный документ – пустой популизм и рассчитан только для американцев", - сказал вице-спикер крымского парламента.
https://ria.ru/20210518/zelenskiy-1732765392.html
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россия, владимир бобков, сша, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости.
Власти США разработкой законопроекта о непризнании статуса Крыма поражают своим стремлением внутренними инициативами регулировать позицию России на международной арене, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков
, назвавший сам документ "пустым популизмом".
Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма".
"Поражает, что в современных политических и геополитических реалиях у кого-то возникают мысли регулировать позицию России на международной арене своими национальными законодательными инициативами. В России никогда не появится закон, который бы регулировал вопросы, связанные с внутренним государственным устройством США, так как Россия уважительно относится к суверенитету других государств", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, данный законопроект призван не столько повлиять на позицию России
по Крыму, которая является незыблемой, сколько необходим для внутренней политической борьбы между американскими политическими силами.
"Перспективы, с точки зрения реализации данного законопроекта, – нулевые. Данный документ – пустой популизм и рассчитан только для американцев", - сказал вице-спикер крымского парламента.