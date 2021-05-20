https://ria.ru/20210520/krym-1733063339.html

В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом

В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом - РИА Новости, 20.05.2021

В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T07:18

2021-05-20T07:18

2021-05-20T11:59

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.Инициативу поддержали единогласно, слушания транслировались на сайте комитета.В документе речь идет о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами". Его в феврале внес в нижнюю палату конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли.Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями "провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по "Закону о непризнании аннексии Крыма".Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода "Северный поток — 2", но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в сенат.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит пытаться привлечь Москву к ответу за "агрессию на Украине". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210517/krym-1732724787.html

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“Это обычная история, все нормально” - Аксенов о новых санкциях США Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "обычной историей" новые санкции США в отношении крымских руководителей силовых ведомств и члена крымского правительства и попросил никого не отвлекаться от работы. 2021-05-20T07:18 true PT0M25S

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россия, республика крым, сша, в мире