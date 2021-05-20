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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 20.05.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:39
2021-05-20T14:39
2021-05-20T14:50
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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