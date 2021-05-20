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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 20.05.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:39

2021-05-20T14:39

2021-05-20T14:50

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коронавирусы

здоровье - общество

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москва

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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