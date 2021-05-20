https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733101764.html

В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021

В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки возросло на 9232, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:12

2021-05-20T12:12

2021-05-20T13:50

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки возросло на 9232, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 7920 инфицированных. Темп прироста — 0,19%, днем ранее он составлял 0,16%. У 1330 (14,4%) нет клинических проявлений. Не удалось спасти 396 человек, выписали после лечения 9983.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Подмосковье (727). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по два).В Ненецком автономном округе нет ни одного заразившегося.Всего за время пандемии в России выявили 4 974 908 случаев COVID-19. Умерли 117 361 человек, 4 591 770 выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 163,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 164,9 миллиона. Более 3,4 миллиона пациентов скончались.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестой строчке списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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