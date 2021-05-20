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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733101764.html
В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021
В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки возросло на 9232, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:12
2021-05-20T13:50
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки возросло на 9232, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 7920 инфицированных. Темп прироста — 0,19%, днем ранее он составлял 0,16%. У 1330 (14,4%) нет клинических проявлений. Не удалось спасти 396 человек, выписали после лечения 9983.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Подмосковье (727). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по два).В Ненецком автономном округе нет ни одного заразившегося.Всего за время пандемии в России выявили 4 974 908 случаев COVID-19. Умерли 117 361 человек, 4 591 770 выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 163,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 164,9 миллиона. Более 3,4 миллиона пациентов скончались.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестой строчке списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9232 новых случая заражения коронавирусом

12:12 20.05.2021 (обновлено: 13:50 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки возросло на 9232, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 7920 инфицированных. Темп прироста — 0,19%, днем ранее он составлял 0,16%. У 1330 (14,4%) нет клинических проявлений. Не удалось спасти 396 человек, выписали после лечения 9983.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (3312), Санкт-Петербурге (791) и Подмосковье (727). Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по два).
В Ненецком автономном округе нет ни одного заразившегося.
Всего за время пандемии в России выявили 4 974 908 случаев COVID-19. Умерли 117 361 человек, 4 591 770 выздоровели.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 163,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 164,9 миллиона. Более 3,4 миллиона пациентов скончались.
США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестой строчке списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
 
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