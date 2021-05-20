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В России за сутки умерли 396 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 396 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

В России за сутки умерли 396 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 396 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 117 361, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:11

2021-05-20T12:11

2021-05-20T12:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 396 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 117 361, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 396 смертей... За весь период по России умерло 117 361 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 55 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 40, в Ростовской области - 23.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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