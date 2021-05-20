https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733099183.html

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19

Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:04

2021-05-20T12:04

2021-05-20T12:04

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общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 401 населенного пункта из всех федеральных округов страны."Две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу (введение обязательной вакцинации от коронавируса - ред.). ...Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) - 19%", - говорится в исследовании. В свою очередь 15% респондентов затруднились с оценкой инициативы.При этом сторонников обязательной вакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. Женщины же чаще, чем мужчины, не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% против 64%). "Больше же всего тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%)", - добавляется в сообщении.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733087915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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