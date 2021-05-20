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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733099183.html
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19
Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:04
2021-05-20T12:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 401 населенного пункта из всех федеральных округов страны."Две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу (введение обязательной вакцинации от коронавируса - ред.). ...Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) - 19%", - говорится в исследовании. В свою очередь 15% респондентов затруднились с оценкой инициативы.При этом сторонников обязательной вакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. Женщины же чаще, чем мужчины, не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% против 64%). "Больше же всего тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%)", - добавляется в сообщении.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19

12:04 20.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖитель Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Две трети россиян (66%) выступают против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19, поддерживает же эту идею каждый пятый, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 401 населенного пункта из всех федеральных округов страны.
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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"Две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу (введение обязательной вакцинации от коронавируса - ред.). ...Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) - 19%", - говорится в исследовании. В свою очередь 15% респондентов затруднились с оценкой инициативы.
При этом сторонников обязательной вакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 21% и 16% соответственно. Женщины же чаще, чем мужчины, не одобряют обязательный подход к вакцинации (67% против 64%). "Больше же всего тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%)", - добавляется в сообщении.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.
 
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