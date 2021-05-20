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Лавров и Блинкен обсудили размещение ротационных войск США в Польше
Лавров и Блинкен обсудили размещение ротационных войск США в Польше - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров и Блинкен обсудили размещение ротационных войск США в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на прошедшей накануне встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил намерения Вашингтона... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:45
2021-05-20T15:02
безопасность
энтони блинкен
сергей лавров
польша
сша
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на прошедшей накануне встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил намерения Вашингтона разместить в Польше ротационные контингенты и вопросы, которые может вызвать этот шаг."Мы не раз комментировали проблемы, связанные с наращиванием военного присутствия у наших границ. Я обсуждал этого и буду сегодня еще обсуждать с министром иностранных дел Норвегии, когда наши норвежские соседи, у которых никогда не было закрепленного в законах принципа постоянного присутствия иностранных военных, сейчас пошли на видоизменение своего законодательства, и, по сути дела все движется к тому, что Тони Блинкен однажды назвал "постоянно-ротационное присутствие". Мы такое постоянно-ротационное присутствие наблюдаем и в других частях Европы", - сказал Лавров журналистам.Министр напомнил, что помимо проблем, связанных с нагнетанием военно-политической напряженности из-за развертывания иностранных войск в Норвегии, Прибалтике, остаются вопросы по тем обязательствам, "которые были приняты в рамках совета Россия-НАТО в 1997 году о том, что на территории новых членов НАТО не будут на постоянной основе развертываться контингенты НАТО и вооружения НАТО"."А сейчас пользуясь этой игрой слов, нам объявляют, что может быть постоянное ротационное присутствие и, в частности, планы в открытую обсуждаются. Я вчера поинтересовался у Тони Блинкена на этот счет, - обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных, существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением Основополагающего акта между Россией и НАТО. Я надеюсь, что все страны НАТО понимают, что это не двусторонний вопрос, а он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед Россией", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20210518/ssha-1732844601.html
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безопасность, энтони блинкен, сергей лавров, польша, сша

Лавров и Блинкен обсудили размещение ротационных войск США в Польше

14:45 20.05.2021 (обновлено: 15:02 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на прошедшей накануне встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил намерения Вашингтона разместить в Польше ротационные контингенты и вопросы, которые может вызвать этот шаг.
"Мы не раз комментировали проблемы, связанные с наращиванием военного присутствия у наших границ. Я обсуждал этого и буду сегодня еще обсуждать с министром иностранных дел Норвегии, когда наши норвежские соседи, у которых никогда не было закрепленного в законах принципа постоянного присутствия иностранных военных, сейчас пошли на видоизменение своего законодательства, и, по сути дела все движется к тому, что Тони Блинкен однажды назвал "постоянно-ротационное присутствие". Мы такое постоянно-ротационное присутствие наблюдаем и в других частях Европы", - сказал Лавров журналистам.
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Министр напомнил, что помимо проблем, связанных с нагнетанием военно-политической напряженности из-за развертывания иностранных войск в Норвегии, Прибалтике, остаются вопросы по тем обязательствам, "которые были приняты в рамках совета Россия-НАТО в 1997 году о том, что на территории новых членов НАТО не будут на постоянной основе развертываться контингенты НАТО и вооружения НАТО".
"А сейчас пользуясь этой игрой слов, нам объявляют, что может быть постоянное ротационное присутствие и, в частности, планы в открытую обсуждаются. Я вчера поинтересовался у Тони Блинкена на этот счет, - обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных, существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением Основополагающего акта между Россией и НАТО. Я надеюсь, что все страны НАТО понимают, что это не двусторонний вопрос, а он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед Россией", - добавил Лавров.
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