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Генсек ООН прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

Генсек ООН прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 20.05.2021

Генсек ООН прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что шокирован продолжающимися Израилем авиаударами и артобстрелами, ракетные обстрелы со стороны ХАМАС также неприемлемы. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:26

2021-05-20T17:26

2021-05-20T17:26

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

хамас

оон

израиль

в мире

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что шокирован продолжающимися Израилем авиаударами и артобстрелами, ракетные обстрелы со стороны ХАМАС также неприемлемы."Я глубоко шокирован продолжающимися авиа- и артиллерийскими обстрелами израильских сил обороны в Газе. По состоянию на 19 мая в результате этих обстрелов погибли 208 палестинцев, в том числе 60 детей, тысячи получили ранения", - сказал Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН."Продолжающиеся неизбирательные обстрелы ракетами со стороны ХАМАС и других вооруженных группировок по населенным пунктам в Израиле, в результате которых погибли 12 человек, в том числе двое детей, и сотни раненых, также неприемлемы", - заявил он.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%.

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, хамас, оон, израиль, в мире