https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html
"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко
"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко - РИА Новости, 20.05.2021
"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко
Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:16
2021-05-20T14:16
2021-05-20T17:20
виталий кличко
владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский.Кличко ранее назвал действия силовиков давлением со стороны офиса президента — по данным СМИ, там хотят уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в столице определяет отдельный закон. Согласно закону "О столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительный орган Киевского городского совета — КГГА, а ее председателя назначает президент страны в предусмотренном конституцией порядке. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.По его словам, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис. При этом, как отметил Зеленский, у нет на это времени."Виталий Владимирович очень неправильно, мне кажется, публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос, что он от меня хочет, — добавил Зеленский.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации прошел обыск по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в ведомстве сообщили, что по этому делу подозревают трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов — и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Как указали в Службе безопасности Украины, обыски касались дела о контрабанде топлива из Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210518/klichko-1732751965.html
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виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 20 мая — РИА Новости.
Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко
проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский
.
Кличко ранее назвал действия силовиков давлением со стороны офиса президента — по данным СМИ, там хотят уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.
В Конституции Украины
указано, что особенности осуществления исполнительной власти в столице определяет отдельный закон. Согласно закону "О столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительный орган Киевского городского совета
— КГГА, а ее председателя назначает президент страны в предусмотренном конституцией порядке. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.
"Что касается правоохранителей, что идут обыски у окружения Кличко, их было 50-60 — так не надо было красть деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины.
По его словам, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис. При этом, как отметил Зеленский, у нет на это времени.
"Виталий Владимирович очень неправильно, мне кажется, публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос, что он от меня хочет, — добавил Зеленский.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации прошел обыск по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в ведомстве сообщили, что по этому делу подозревают трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов — и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.
Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Как указали в Службе безопасности Украины, обыски касались дела о контрабанде топлива из Белоруссии и России
.