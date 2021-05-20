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"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко
"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко - РИА Новости, 20.05.2021
"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко
Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:16
2021-05-20T17:20
виталий кличко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский.Кличко ранее назвал действия силовиков давлением со стороны офиса президента — по данным СМИ, там хотят уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в столице определяет отдельный закон. Согласно закону "О столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительный орган Киевского городского совета — КГГА, а ее председателя назначает президент страны в предусмотренном конституцией порядке. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.По его словам, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис. При этом, как отметил Зеленский, у нет на это времени."Виталий Владимирович очень неправильно, мне кажется, публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос, что он от меня хочет, — добавил Зеленский.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации прошел обыск по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в ведомстве сообщили, что по этому делу подозревают трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов — и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Как указали в Службе безопасности Украины, обыски касались дела о контрабанде топлива из Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210518/klichko-1732751965.html
https://ria.ru/20210520/oligarkhi-1733108102.html
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виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко

14:16 20.05.2021 (обновлено: 17:20 20.05.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский.
Кличко ранее назвал действия силовиков давлением со стороны офиса президента — по данным СМИ, там хотят уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.
В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в столице определяет отдельный закон. Согласно закону "О столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительный орган Киевского городского совета — КГГА, а ее председателя назначает президент страны в предусмотренном конституцией порядке. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.

"Что касается правоохранителей, что идут обыски у окружения Кличко, их было 50-60 — так не надо было красть деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины.

По его словам, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис. При этом, как отметил Зеленский, у нет на это времени.
"Виталий Владимирович очень неправильно, мне кажется, публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос, что он от меня хочет, — добавил Зеленский.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 10:11
Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации прошел обыск по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в ведомстве сообщили, что по этому делу подозревают трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов — и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.
Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Как указали в Службе безопасности Украины, обыски касались дела о контрабанде топлива из Белоруссии и России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
12:39
Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов
 
Виталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
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