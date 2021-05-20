https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html

"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко

"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко - РИА Новости, 20.05.2021

"Не надо было красть": Зеленский оценил обыски у окружения Кличко

Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:16

2021-05-20T14:16

2021-05-20T17:20

виталий кличко

владимир зеленский

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в мире

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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета, сообщил Владимир Зеленский.Кличко ранее назвал действия силовиков давлением со стороны офиса президента — по данным СМИ, там хотят уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в столице определяет отдельный закон. Согласно закону "О столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительный орган Киевского городского совета — КГГА, а ее председателя назначает президент страны в предусмотренном конституцией порядке. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.По его словам, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис. При этом, как отметил Зеленский, у нет на это времени."Виталий Владимирович очень неправильно, мне кажется, публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос, что он от меня хочет, — добавил Зеленский.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации прошел обыск по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в ведомстве сообщили, что по этому делу подозревают трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов — и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Как указали в Службе безопасности Украины, обыски касались дела о контрабанде топлива из Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210518/klichko-1732751965.html

https://ria.ru/20210520/oligarkhi-1733108102.html

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виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире