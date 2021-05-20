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В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях
В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях - РИА Новости, 20.05.2021
В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях
Группа для своевременного оповещения пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами сельскохозяйственных угодий создана в мессенджере Telegram в Липецкой... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:32
2021-05-20T12:32
2021-05-20T12:32
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Группа для своевременного оповещения пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами сельскохозяйственных угодий создана в мессенджере Telegram в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обязаны довести информацию до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков. Для более оперативного информирования и была создана группа. Также оповещение о проведении подобных работ должно осуществляться на радио, в печати и других средствах коммуникации.Артамонов отметил, что пчеловодством в регионе занимается почти 2 тысячи хозяйств, в которых содержится до 30 тысяч пчелосемей. Из них более 90% – в подсобных хозяйствах. Средняя урожайность составляет около 25 килограммов от одной пчелосемьи, что в целом по Липецкой области превышает 700 тонн меда. Значительная его доля идет на удовлетворение потребности населения области.
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости.
Группа для своевременного оповещения пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами сельскохозяйственных угодий создана в мессенджере Telegram
в Липецкой области
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обязаны довести информацию до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков. Для более оперативного информирования и была создана группа. Также оповещение о проведении подобных работ должно осуществляться на радио, в печати и других средствах коммуникации.
Артамонов отметил, что пчеловодством в регионе занимается почти 2 тысячи хозяйств, в которых содержится до 30 тысяч пчелосемей. Из них более 90% – в подсобных хозяйствах. Средняя урожайность составляет около 25 килограммов от одной пчелосемьи, что в целом по Липецкой области превышает 700 тонн меда. Значительная его доля идет на удовлетворение потребности населения области.
"Пчеловодство имеет важное хозяйственное значение и дает целый ряд ценных продуктов, находящих свое применение во многих отраслях промышленности. От стабильного состояния отрасли зависит не только рост объемов производства продуктов пчеловодства, но и опыление энтомофильных культур, что способствует увеличению урожаев, повышает питательные и вкусовые качества растениеводческой продукции", - сказал Артамонов.