https://ria.ru/20210520/khimobrabotka-1733105620.html

В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях

В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях - РИА Новости, 20.05.2021

В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях

Группа для своевременного оповещения пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами сельскохозяйственных угодий создана в мессенджере Telegram в Липецкой... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:32

2021-05-20T12:32

2021-05-20T12:32

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Группа для своевременного оповещения пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами сельскохозяйственных угодий создана в мессенджере Telegram в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обязаны довести информацию до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков. Для более оперативного информирования и была создана группа. Также оповещение о проведении подобных работ должно осуществляться на радио, в печати и других средствах коммуникации.Артамонов отметил, что пчеловодством в регионе занимается почти 2 тысячи хозяйств, в которых содержится до 30 тысяч пчелосемей. Из них более 90% – в подсобных хозяйствах. Средняя урожайность составляет около 25 килограммов от одной пчелосемьи, что в целом по Липецкой области превышает 700 тонн меда. Значительная его доля идет на удовлетворение потребности населения области.

https://ria.ru/20210519/festival-1733001270.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область