https://ria.ru/20210520/khamas-1733058254.html

ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам

ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам - РИА Новости, 20.05.2021

ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:05

2021-05-20T02:05

2021-05-20T02:56

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам.Как утверждается, удары нанесены по авиабазам Тель-Ноф и Хацерим.В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили около четырех тысяч ракет, некоторые из них упали в самом анклаве; примерно 90 процентов ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.

https://ria.ru/20210520/khamas-1733053670.html

сектор газа

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире