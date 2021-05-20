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ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам - РИА Новости, 20.05.2021
ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:05
2021-05-20T02:05
2021-05-20T02:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам.Как утверждается, удары нанесены по авиабазам Тель-Ноф и Хацерим.В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили около четырех тысяч ракет, некоторые из них упали в самом анклаве; примерно 90 процентов ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире