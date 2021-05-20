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ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2021
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:32
2021-05-20T00:32
2021-05-20T00:32
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 4 тысяч ракет, около 600 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.
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ввс израиля, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире