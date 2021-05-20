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ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2021
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:32
2021-05-20T00:32
ввс израиля
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 4 тысяч ракет, около 600 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.
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ввс израиля, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС

00:32 20.05.2021
 
© REUTERS / Amir CohenРакеты над Израилем
Ракеты над Израилем - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.
"За последние 24 часа ЦАХАЛ поразил большое количество многоствольных пусковых установок, из которых планировалось обстреливать территорию Израиля, а также объекты ПВО террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 4 тысяч ракет, около 600 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.
 
ВВС ИзраиляСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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