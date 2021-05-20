https://ria.ru/20210520/khakery-1733054131.html

Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году

Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году - РИА Новости, 20.05.2021

Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году

Проникновение хакеров в систему компании SolarWinds могло быть совершено в еще более ранние сроки, чем считалось ранее, заявил исполнительный директор компании... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:39

2021-05-20T00:39

2021-05-20T00:39

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проникновение хакеров в систему компании SolarWinds могло быть совершено в еще более ранние сроки, чем считалось ранее, заявил исполнительный директор компании Рамакришна Судхакар в ходе дискуссии на международной конференции по информационной безопасности RSA.По его словам, SolarWinds ранее удалось установить, что киберпреступники проникли в систему компании еще в конце 2019 года, однако сейчас представители организации уверены, что хакеры провели " раннюю разведку еще в январе 2019 года".В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.

https://ria.ru/20210519/solarwinds-1733023380.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире