Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проникновение хакеров в систему компании SolarWinds могло быть совершено в еще более ранние сроки, чем считалось ранее, заявил исполнительный директор компании Рамакришна Судхакар в ходе дискуссии на международной конференции по информационной безопасности RSA.
По его словам, SolarWinds ранее удалось установить, что киберпреступники проникли в систему компании еще в конце 2019 года, однако сейчас представители организации уверены, что хакеры провели " раннюю разведку еще в январе 2019 года".
"Уловки, которые использовали злоумышленники, были чрезвычайно хорошо продуманными и изощренными, они делали все возможное, чтобы, так сказать, спрятать концы в воду и остаться незамеченными", - заявил он во время беседы.
В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.