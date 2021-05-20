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Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон
Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что будет совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы, как сделать туризм в заповедных... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:17
2021-05-20T09:17
владимир солодов
дмитрий чернышенко
владимир путин
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что будет совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы, как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным.В среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Путин в ответ посоветовал чиновнику относиться к людям "не как к чужим, а как к своим" и заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Он привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом"."…Путин уделил особое внимание доступности заповедных мест Камчатки, в частности, Долины гейзеров, для максимально широкого круга туристов. Для нас эта тема особенно важна с учетом того, что природные жемчужины края остаются малодоступными для жителей. В продолжение слов президента будем совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы - как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным для жителей и для всех граждан России", - написал Солодов на своей странице в Instagram.Губернатор добавил, что при развитии туризма будет руководствоваться словами президента, что к людям "надо относиться не как к чужим, а как к своим", добавив, что в Долине гейзеров или на Курильском озере бывали только 20% жителей Камчатки.
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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим".
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владимир солодов, дмитрий чернышенко, владимир путин, камчатский край, общество

Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон

09:17 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что будет совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы, как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным.
В среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Путин в ответ посоветовал чиновнику относиться к людям "не как к чужим, а как к своим" и заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Он привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом".
"…Путин уделил особое внимание доступности заповедных мест Камчатки, в частности, Долины гейзеров, для максимально широкого круга туристов. Для нас эта тема особенно важна с учетом того, что природные жемчужины края остаются малодоступными для жителей. В продолжение слов президента будем совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы - как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным для жителей и для всех граждан России", - написал Солодов на своей странице в Instagram.
Губернатор добавил, что при развитии туризма будет руководствоваться словами президента, что к людям "надо относиться не как к чужим, а как к своим", добавив, что в Долине гейзеров или на Курильском озере бывали только 20% жителей Камчатки.
 
Владимир СолодовДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинКамчатский крайОбщество
 
 
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