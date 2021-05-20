https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html

Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон

Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон - РИА Новости, 20.05.2021

Власти Камчатки пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что будет совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы, как сделать туризм в заповедных... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:17

2021-05-20T09:17

2021-05-20T09:17

владимир солодов

дмитрий чернышенко

владимир путин

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что будет совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы, как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным.В среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Путин в ответ посоветовал чиновнику относиться к людям "не как к чужим, а как к своим" и заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Он привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом"."…Путин уделил особое внимание доступности заповедных мест Камчатки, в частности, Долины гейзеров, для максимально широкого круга туристов. Для нас эта тема особенно важна с учетом того, что природные жемчужины края остаются малодоступными для жителей. В продолжение слов президента будем совместно с федеральным правительством прорабатывать механизмы - как сделать туризм в заповедных местах полуострова более доступным для жителей и для всех граждан России", - написал Солодов на своей странице в Instagram.Губернатор добавил, что при развитии туризма будет руководствоваться словами президента, что к людям "надо относиться не как к чужим, а как к своим", добавив, что в Долине гейзеров или на Курильском озере бывали только 20% жителей Камчатки.

камчатский край

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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим". 2021-05-20T09:17 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, дмитрий чернышенко, владимир путин, камчатский край, общество