Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
20:01 20.05.2021 (обновлено: 22:07 20.05.2021)
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израильская армия сообщила о нанесении ударов по нескольким объектам в секторе Газа - по пусковым установкам ракет ХАМАС, шахтам двух туннелей и по группе боевиков в северной части палестинского анклава.
"Только что воздушные и наземные силы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля - ред.) нанесли удар по установке запуска противотанковых ракет ХАМАС в Бейт-Лахии. Судя по всему, именно из него утром был обстрелян израильский автобус", - сообщает армейская пресс-служба.
Отмечается, что израильский летательный аппарат атаковал группу вооруженных боевиков ХАМАС в тот момент, когда они собирались запустить противотанковые ракеты и передвигались в северной части сектора Газа. Истребители ВВС Израиля поразили две шахты военных туннелей ХАМАС, расположенные в Бейт-Лахии и Магхази.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.