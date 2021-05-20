https://ria.ru/20210520/izrail-1733200340.html

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 20.05.2021

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия сообщила о нанесении ударов по нескольким объектам в секторе Газа - по пусковым установкам ракет ХАМАС, шахтам двух туннелей и по группе... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:01

2021-05-20T20:01

2021-05-20T22:07

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израильская армия сообщила о нанесении ударов по нескольким объектам в секторе Газа - по пусковым установкам ракет ХАМАС, шахтам двух туннелей и по группе боевиков в северной части палестинского анклава.Отмечается, что израильский летательный аппарат атаковал группу вооруженных боевиков ХАМАС в тот момент, когда они собирались запустить противотанковые ракеты и передвигались в северной части сектора Газа. Истребители ВВС Израиля поразили две шахты военных туннелей ХАМАС, расположенные в Бейт-Лахии и Магхази.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20210520/izrail-1733189041.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире