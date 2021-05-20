https://ria.ru/20210520/izrail-1733189041.html

Израиль намерен остановить операцию в Газе, сообщили СМИ

Израиль намерен остановить операцию в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2021

Израиль намерен остановить операцию в Газе, сообщили СМИ

Власти Израиля официально уведомили египетского посредника о намерении прекратить военную операцию в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:55

2021-05-20T18:55

2021-05-20T19:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Израиля официально уведомили египетского посредника о намерении прекратить военную операцию в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.Другие подробности пока не приводятся.Ранее президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать россиян из сектора Газа.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210520/vrachi-1733166878.html

https://ria.ru/20210520/izrail-1733176945.html

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире