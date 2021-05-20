Магаданца обвиняют в истязании младенца

"Предварительно установлено, что в период с февраля по апрель текущего года мужчина, проживая в Магадане совместно со своей сожительницей и ее сыном, родившимся в декабре 2020 года, систематически наносил ребенку побои. К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя Магаданский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.