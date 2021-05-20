https://ria.ru/20210520/istyazanie-1733061218.html
Магаданца обвиняют в истязании младенца
Магаданца обвиняют в истязании младенца - РИА Новости, 20.05.2021
Магаданца обвиняют в истязании младенца
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Магадана за нанесение побоев младенцу, мужчина арестован, сообщает в четверг СУ СК России по... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:46
2021-05-20T04:46
2021-05-20T04:46
следственный комитет россии (ск рф)
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 20 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Магадана за нанесение побоев младенцу, мужчина арестован, сообщает в четверг СУ СК России по региону.Поясняется, что дело возбуждено по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего", следствие не исключает и возможную юридическую квалификацию бездействия матери ребенка."В настоящее время мальчик изъят из семьи, находится на лечении в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20210513/proisshestviya-1732113278.html
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следственный комитет россии (ск рф), магадан, происшествия