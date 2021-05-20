https://ria.ru/20210520/igumnov-1733065982.html

Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов

Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов - РИА Новости, 20.05.2021

Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов

Скончался экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, сообщили РИА Новости в администрации главы региона. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:14

2021-05-20T08:14

2021-05-20T11:23

пермская область

пермский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733065833_1164:262:2661:1104_1920x0_80_0_0_d70282e8a81c138ab5775322f8f33ac8.jpg

ПЕРМЬ, 20 мая — РИА Новости. Скончался экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.Причины смерти не уточняются.Глава края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, близким и друзьям бывшего руководителя Прикамья. Он отметил, что Игумнов добился серьезных преобразований в регионе: в крае начали активно развиваться экономика, промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, а также сфера ЖКХ."Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу", — сказал Махонин, слова которого цитируются в Telegram-канале пермских краевых властей.Он добавил, что Игумнов в памяти жителей останется настоящим профессионалом и патриотом Прикамья, ответственным, активным, искренне любящим родной регион и земляков.Геннадий Игумнов родился в 1936 году, окончил Пермское речное училище. Он стал первым в современной истории Прикамья губернатором. Помимо этого, Игумнов — почетный гражданин Пермской области. Его назначили на должность губернатора в 1996 году. В этом же году политика избрали на эту должность по результатам второго тура выборов главы региона. Игумнов руководил Пермской областью до 2000 года.

пермская область

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермская область, пермский край, общество