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Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов
Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов - РИА Новости, 20.05.2021
Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов
Скончался экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, сообщили РИА Новости в администрации главы региона. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:14
2021-05-20T11:23
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ПЕРМЬ, 20 мая — РИА Новости. Скончался экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.Причины смерти не уточняются.Глава края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, близким и друзьям бывшего руководителя Прикамья. Он отметил, что Игумнов добился серьезных преобразований в регионе: в крае начали активно развиваться экономика, промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, а также сфера ЖКХ."Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу", — сказал Махонин, слова которого цитируются в Telegram-канале пермских краевых властей.Он добавил, что Игумнов в памяти жителей останется настоящим профессионалом и патриотом Прикамья, ответственным, активным, искренне любящим родной регион и земляков.Геннадий Игумнов родился в 1936 году, окончил Пермское речное училище. Он стал первым в современной истории Прикамья губернатором. Помимо этого, Игумнов — почетный гражданин Пермской области. Его назначили на должность губернатора в 1996 году. В этом же году политика избрали на эту должность по результатам второго тура выборов главы региона. Игумнов руководил Пермской областью до 2000 года.
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пермская область, пермский край, общество

Умер бывший пермский губернатор Геннадий Игумнов

08:14 20.05.2021 (обновлено: 11:23 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкГубернатор Пермской области Геннадий Игумнов
Губернатор Пермской области Геннадий Игумнов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ПЕРМЬ, 20 мая — РИА Новости. Скончался экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.
Причины смерти не уточняются.
Глава края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, близким и друзьям бывшего руководителя Прикамья. Он отметил, что Игумнов добился серьезных преобразований в регионе: в крае начали активно развиваться экономика, промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, а также сфера ЖКХ.
"Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу", — сказал Махонин, слова которого цитируются в Telegram-канале пермских краевых властей.
Он добавил, что Игумнов в памяти жителей останется настоящим профессионалом и патриотом Прикамья, ответственным, активным, искренне любящим родной регион и земляков.
Геннадий Игумнов родился в 1936 году, окончил Пермское речное училище. Он стал первым в современной истории Прикамья губернатором. Помимо этого, Игумнов — почетный гражданин Пермской области.
Его назначили на должность губернатора в 1996 году. В этом же году политика избрали на эту должность по результатам второго тура выборов главы региона.
Игумнов руководил Пермской областью до 2000 года.
 
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