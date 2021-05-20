https://ria.ru/20210520/igroki-1733196786.html

В России могут создать стоп-лист отказавшихся от азартных игр

В России могут создать стоп-лист отказавшихся от азартных игр - РИА Новости, 20.05.2021

В России могут создать стоп-лист отказавшихся от азартных игр

В России может появиться единый список азартных игроков, которые решили "завязать" и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:37

2021-05-20T19:37

2021-05-20T19:49

россия

ассоциация юристов россии

владимир груздев

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России может появиться единый список азартных игроков, которые решили "завязать" и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).Там добавили, что человек может по своей инициативе внести свое имя в этот список, либо этого могут добиться его родственники через суд. Как отметили в АЮР, инициативу уже одобрила подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы."Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки", – рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.Он пояснил, что если включение в список идет через решение суда, человек будет признан ограничено дееспособным, что предполагает установление попечительства над ним. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, однако над его доходами и расходами устанавливается контроль.Груздев пояснил, что что суд вправе ограничить дееспособность при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм явилось тяжелое материальное положение семьи этого человека."По данным судебного департамента при Верховном суде России, суды в течение 2020 года удовлетворили 837 заявлений о признании гражданина ограниченно дееспособным", – пояснил Груздев.Он подчеркнул, что если человек самостоятельно и добровольно попросит включить себя в стоп-лист, то подать заявление об исключении из списка сможет не ранее чем через год."Предполагается, что с помощью такой меры люди, пристрастившиеся к азартным играм, смогут вводить самоограничения прежде, чем в суде будет поставлен вопрос о признании их недееспособными или ограничении дееспособности", – резюмировал председатель правления АЮР.

https://ria.ru/20210323/gosduma-1602444863.html

https://rsport.ria.ru/20201230/putin-1591529570.html

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россия, ассоциация юристов россии, владимир груздев, общество