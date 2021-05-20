https://ria.ru/20210520/guterresh-1733174658.html
Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов
Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов - РИА Новости, 20.05.2021
Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:37
2021-05-20T17:37
2021-05-20T17:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
хамас
оон
израиль
в мире
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов."Я призываю израильские власти соблюдать законы ведения вооруженных конфликтов, включая соразмерное применение силы. Я призываю их проявлять максимальную сдержанность при ведении военных операций", - сказал Гутерреш.Он также призвал ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить неизбирательные обстрелы ракетами и минометами из густонаселенных жилых кварталов по населенным пунктам Израиля, "что является явным нарушением международного гуманитарного права". "Густонаселенные районы проживания гражданского населения не должны использоваться в военных целях", - указал он.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20210520/guterresh-1733172139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок
Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии.
"За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении.
2021-05-20T17:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, хамас, оон, израиль, в мире
ООН, 20 мая – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на заседании ГА ООН
, призвал Израиль
и ХАМАС
придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов.
"Я призываю израильские власти соблюдать законы ведения вооруженных конфликтов, включая соразмерное применение силы. Я призываю их проявлять максимальную сдержанность при ведении военных операций", - сказал Гутерреш.
Он также призвал ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить неизбирательные обстрелы ракетами и минометами из густонаселенных жилых кварталов по населенным пунктам Израиля, "что является явным нарушением международного гуманитарного права". "Густонаселенные районы проживания гражданского населения не должны использоваться в военных целях", - указал он.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.