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Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов
Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов - РИА Новости, 20.05.2021
Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:37
2021-05-20T17:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
хамас
оон
израиль
в мире
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов."Я призываю израильские власти соблюдать законы ведения вооруженных конфликтов, включая соразмерное применение силы. Я призываю их проявлять максимальную сдержанность при ведении военных операций", - сказал Гутерреш.Он также призвал ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить неизбирательные обстрелы ракетами и минометами из густонаселенных жилых кварталов по населенным пунктам Израиля, "что является явным нарушением международного гуманитарного права". "Густонаселенные районы проживания гражданского населения не должны использоваться в военных целях", - указал он.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20210520/guterresh-1733172139.html
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Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок
Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии. "За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, хамас, оон, израиль, в мире

Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов

17:37 20.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов.
"Я призываю израильские власти соблюдать законы ведения вооруженных конфликтов, включая соразмерное применение силы. Я призываю их проявлять максимальную сдержанность при ведении военных операций", - сказал Гутерреш.
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Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия
Он также призвал ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить неизбирательные обстрелы ракетами и минометами из густонаселенных жилых кварталов по населенным пунктам Израиля, "что является явным нарушением международного гуманитарного права". "Густонаселенные районы проживания гражданского населения не должны использоваться в военных целях", - указал он.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАнтониу ГутеррешХамасООНИзраильВ мире
 
 
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