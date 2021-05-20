https://ria.ru/20210520/guterresh-1733174658.html

Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов

Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов - РИА Новости, 20.05.2021

Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать правила ведения конфликтов

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:37

2021-05-20T17:37

2021-05-20T17:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

хамас

оон

израиль

в мире

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Израиль и ХАМАС придерживаться правил ведения вооруженных конфликтов."Я призываю израильские власти соблюдать законы ведения вооруженных конфликтов, включая соразмерное применение силы. Я призываю их проявлять максимальную сдержанность при ведении военных операций", - сказал Гутерреш.Он также призвал ХАМАС и другие вооруженные группировки прекратить неизбирательные обстрелы ракетами и минометами из густонаселенных жилых кварталов по населенным пунктам Израиля, "что является явным нарушением международного гуманитарного права". "Густонаселенные районы проживания гражданского населения не должны использоваться в военных целях", - указал он.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20210520/guterresh-1733172139.html

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Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии. "За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении. 2021-05-20T17:37 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, хамас, оон, израиль, в мире