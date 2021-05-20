https://ria.ru/20210520/guterresh-1733172139.html

Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия

Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 20.05.2021

Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС срочно прекратить боевые действия. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:27

2021-05-20T17:27

2021-05-20T17:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

хамас

оон

палестина

израиль

в мире

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС срочно прекратить боевые действия."Бои должны быть немедленно прекращены. Я призываю все стороны прекратить боевые действия сейчас же. Я повторяю свой призыв ко всем сторонам немедленно прекратить огонь", - сказал Гутерреш на заседании ГА ООН.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20210520/izrail-1733152146.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, хамас, оон, палестина, израиль, в мире