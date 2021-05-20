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Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия
Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 20.05.2021
Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС немедленно прекратить боевые действия
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС срочно прекратить боевые действия. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:27
2021-05-20T17:27
2021-05-20T17:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
хамас
оон
палестина
израиль
в мире
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС срочно прекратить боевые действия."Бои должны быть немедленно прекращены. Я призываю все стороны прекратить боевые действия сейчас же. Я повторяю свой призыв ко всем сторонам немедленно прекратить огонь", - сказал Гутерреш на заседании ГА ООН.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, хамас, оон, палестина, израиль, в мире