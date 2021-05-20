https://ria.ru/20210520/gretsiya-1733071080.html

В Греции не могут справиться с лесным пожаром возле города Лутраки

В Греции не могут справиться с лесным пожаром возле города Лутраки - РИА Новости, 20.05.2021

В Греции не могут справиться с лесным пожаром возле города Лутраки

Пожарные значительно усилили группировку сил для тушения сильного лесного пожара в районе Схинос возле города Лутраки на берегу Коринфского залива, в 80... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:28

2021-05-20T09:28

2021-05-20T09:34

коринф

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афины

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АФИНЫ, 20 мая - РИА Новости. Пожарные значительно усилили группировку сил для тушения сильного лесного пожара в районе Схинос возле города Лутраки на берегу Коринфского залива, в 80 километрах к западу от Афин."Усиливается группа на пожаре в Схиносе, Коринф. Будут работать 182 пожарных с 7 пешими группами, 62 автомобиля, восемь пожарных самолетов, девять самолетов PZL, 1 вертолет CHINOOK и два вертолета для координации с воздуха", - говорится в сообщении пожарной службы.Направлены водовозы местной администрации и пожарные-добровольцы. Силы координируются начальником пожарной службы.Пожар начался в лесном массиве около 10 часов вечера (время совпадает с московским). На его тушение были мобилизованы 54 пожарных и две пешие группы, 21 машина.По сообщению издания "Этнос", власти эвакуировали около 200 жителей поселка Схинос.Телеканал Skai сообщил, что были эвакуированы шесть деревень и два монастыря, хотя не было угрозы жизни людей.Крупный пожар возник в горах Геранея, в сосновом лесу с густой растительностью. Пожарные самолеты и вертолеты ночью задействовать было невозможно.По информации Skai, пожар начался с оливковой рощи, огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого рано утром достигали 7 баллов по шкале Бофорта.По данным местных властей, огненный фронт превышает 10 километров.Дым ночью дошел до Афин.

https://ria.ru/20210412/evropa-1727606775.html

https://ria.ru/20210519/les-1732938135.html

коринф

греция

афины

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коринф, греция, афины, в мире