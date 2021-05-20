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В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сбыт оружия и боеприпасов
В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сбыт оружия и боеприпасов - РИА Новости, 20.05.2021
В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сбыт оружия и боеприпасов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий квалифицировать... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:26
2021-05-20T12:26
2021-05-20T20:44
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павел крашенинников
госдума рф
оружие
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий квалифицировать сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств установить до 20 лет.Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ."Мы его поддерживаем и выносим на пленарное заседание", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников. Совету ГД рекомендуется включить законопроект в план пленарного заседания 25 мая. При этом участники комитета указали, что ко второму чтению проект еще должен быть доработан.Законопроектом предлагается сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицировать как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей станет оборот крупнокалиберного оружия.Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж."Законопроектом предлагается уточнить часть вторую статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", - сообщается в пояснительной записке.Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.По словам его председателя Василия Пискарева, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое.Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения, отмечал Пискарев, явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов.Максимальная санкция статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) подразумевает до 12 лет лишения свободы.
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россия, павел крашенинников, госдума рф, оружие, общество
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий квалифицировать сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств установить до 20 лет.
Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ
.
"Мы его поддерживаем и выносим на пленарное заседание", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников
. Совету ГД рекомендуется включить законопроект в план пленарного заседания 25 мая. При этом участники комитета указали, что ко второму чтению проект еще должен быть доработан.
Законопроектом предлагается сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицировать как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей станет оборот крупнокалиберного оружия.
Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.
"Законопроектом предлагается уточнить часть вторую статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", - сообщается в пояснительной записке.
Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.
"Ответственность, в частности, составит от 6 до 10 лет, а если преступление совершено организованной группой - до 12 лет лишения свободы. За сбыт взрывных устройств наказание составит вплоть до 20 лет", - сообщили ранее в комитете ГД по безопасности.
По словам его председателя Василия Пискарева, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое.
Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения, отмечал Пискарев, явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов.
Максимальная санкция статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) подразумевает до 12 лет лишения свободы.