https://ria.ru/20210520/geyzery-1733100093.html

Директор заповедника оценил призыв увеличить турпоток в Долину гейзеров

Директор заповедника оценил призыв увеличить турпоток в Долину гейзеров - РИА Новости, 20.05.2021

Директор заповедника оценил призыв увеличить турпоток в Долину гейзеров

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Петр Шпиленок считает, что добиться многократного наращивания турпотока в Долине гейзеров не удастся, этим вопросом... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:08

2021-05-20T12:08

2021-05-20T12:32

дальний восток

кроноцкий заповедник

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новости - туризм

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая - РИА Новости. Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Петр Шпиленок считает, что добиться многократного наращивания турпотока в Долине гейзеров не удастся, этим вопросом должны озаботиться эксперты, чтобы сохранить хрупкую экосистему, сообщили РИА Новости в пресс-службе заповедника, на территории которого расположена Долина гейзеров.В среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием президента Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Президент в ответ заявил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Он привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". Премьер Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Губернатор Владимир Солодов заявил, что вместе с правительством займется поиском механизмов повышения доступности туризма в заповедных местах."Оценивать возможности увеличения турпотока в Долине гейзеров должна комплексная экспертная группа на основании научных исследований и результатов мониторинга. Многократно увеличить количество посетителей совершенно точно не удастся. Необходимо заботиться и о комфорте самих туристов – многолюдность и шум сведут на нет глубокую философию экологического познавательного туризма. Человек должен не просто увидеть гейзеры из-за плеча других посетителей, он должен созерцать, соединиться с этим местом, почувствовать его энергию", – приводит пресс-служба слова Шпиленка.В заповеднике отметили, что поддерживают позицию президента, который призвал развивать инфраструктуру. По их данным, за последние десять лет возведены настильные тропы, смотровые площадки, визит-центр, домики для туристов и сотрудников, вертолётные площадки."У этого хрупкого места есть определенная учёными допустимая рекреационная нагрузка. Это тот максимум, который не нарушит ход естественных процессов и не изменит облик Долины. Речь идет, в частности, о количестве людей, шуме вертолетов, количестве инфраструктурных объектов, обо всем том, что может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе безопасности самих туристов, например, сходам селевых потоков", - сказали в заповеднике, добавив, что нельзя развивать инфраструктуру в Долине гейзеров "просто для того, чтобы удовлетворить спрос на ее посещение".В заповеднике отметили, что ежегодно долину реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике посещают около 5,5 тысячи туристов, сезон длится с конца мая по конец сентября. Ограничивает турпоток и непостоянная погода: добраться в Долину гейзеров можно только вертолетом.

https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html

https://ria.ru/20210520/chernyshenko-1733077894.html

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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим". 2021-05-20T12:08 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дальний восток, кроноцкий заповедник, новости - туризм, камчатский край