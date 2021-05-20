https://ria.ru/20210520/germaniya-1733067023.html

Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2 - РИА Новости, 20.05.2021

Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре (представляет партию "Альтернатива для Германии") заявил РИА Новости, что санкции против США из-за... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:33

2021-05-20T08:33

2021-05-20T11:04

россия

allseas

матиас крузе

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

ангела меркель

германия

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БЕРЛИН, 20 мая — РИА Новости. Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре (представляет партию "Альтернатива для Германии") заявил РИА Новости, что санкции против США из-за ситуации с "Северным потоком — 2" стали бы "политически правильным" шагом для немецкого правительства.Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. По словам собеседника агентства, Берлин "выступает против агрессивных действий США лишь вербально", из-за чего для проекта трубопровода сохраняются риски. Снизить их, считает немецкий депутат, помогло бы, например, повышение таможенных пошлин на поставки американского газа."Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно", — сказал Котре.Как заметил его однопартиец, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, отказ Белого дома от санкций означает, что Берлин "впервые в послевоенное время смог отстоять национальные интересы". Он добавил, что "Северный поток — 2" не каприз, а необходимость для немецкой экономики. Депутат также не исключил, что "антироссийские силы в США попытаются отыграть назад" решения либо перенести давление на другие международные проекты Москвы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов "Фортуна" и "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, газопровод готов на 95%. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что на 17 мая оставалось уложить 80 километров.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210519/kurs-1732986781.html

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html

россия

балтийское море

германия

сша

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"Такая вот дипломатия" – Лавров о спецпосланнике США по "Северному потоку – 2" Лавров назвал США ненадежным партнером и прокомментировал назначение спецпосланника США по "Северному потоку - 2". 2021-05-20T08:33 true PT1M19S

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