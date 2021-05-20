Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2
08:33 20.05.2021 (обновлено: 11:04 20.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 20 мая — РИА Новости. Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре (представляет партию "Альтернатива для Германии") заявил РИА Новости, что санкции против США из-за ситуации с "Северным потоком — 2" стали бы "политически правильным" шагом для немецкого правительства.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
По словам собеседника агентства, Берлин "выступает против агрессивных действий США лишь вербально", из-за чего для проекта трубопровода сохраняются риски. Снизить их, считает немецкий депутат, помогло бы, например, повышение таможенных пошлин на поставки американского газа.
"Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно", — сказал Котре.
Как заметил его однопартиец, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, отказ Белого дома от санкций означает, что Берлин "впервые в послевоенное время смог отстоять национальные интересы". Он добавил, что "Северный поток — 2" не каприз, а необходимость для немецкой экономики. Депутат также не исключил, что "антироссийские силы в США попытаются отыграть назад" решения либо перенести давление на другие международные проекты Москвы.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов "Фортуна" и "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, газопровод готов на 95%. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.