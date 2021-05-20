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СК обжаловал решение Генпрокуратуры признать незаконным дело о генералах
СК обжаловал решение Генпрокуратуры признать незаконным дело о генералах - РИА Новости, 20.05.2021
СК обжаловал решение Генпрокуратуры признать незаконным дело о генералах
Генпрокуратура признала незаконным сам факт возбуждения уголовного дела в отношении генералов МВД РФ Александра Бирюкова и Александра Краковского, Следственный... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:40
2021-05-20T11:40
2021-05-20T13:55
анатолий разинкин
александр бирюков
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Генпрокуратура признала незаконным сам факт возбуждения уголовного дела в отношении генералов МВД РФ Александра Бирюкова и Александра Краковского, Следственный комитет счел это решение необоснованным и непоследовательным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее адвокат Бирюкова Павел Лапшов рассказал РИА Новости, что расследование по делу закончено, но утверждение обвинительного заключения затянулось и, возможно, обернулись, отказом прокуроров давать добро на передачу материалов в суд.Источник РИА Новости подтвердил эту информацию: по его словам, заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин "только сейчас сделал вывод о незаконности самого возбуждения уголовного дела".При этом, по словам собеседника агентства, прокуратура изначально, после возбуждения уголовного дела, признала его законным и обоснованным, а далее поддерживала следствие в ходатайствах о заключении генералов в СИЗО."Никаких претензий к следствию не было ровно до тех пор, пока дело не поступило для утверждения обвинительного заключения. И решение заместителя генерального прокурора … как минимум выглядит странным. Ведь изначально следствие предоставляло надзорному ведомству подробные материалы о наличии явных признаков состава преступления", - отметил источник.По его словам, Следственный комитет "уже обжаловал указанное решение генеральному прокурору".
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анатолий разинкин, александр бирюков, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости.
Генпрокуратура признала незаконным сам факт возбуждения уголовного дела в отношении генералов МВД РФ Александра Бирюкова
и Александра Краковского, Следственный комитет счел это решение необоснованным и непоследовательным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее адвокат Бирюкова Павел Лапшов рассказал РИА Новости, что расследование по делу закончено, но утверждение обвинительного заключения затянулось и, возможно, обернулись, отказом прокуроров давать добро на передачу материалов в суд.
Источник РИА Новости подтвердил эту информацию: по его словам, заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин
"только сейчас сделал вывод о незаконности самого возбуждения уголовного дела".
При этом, по словам собеседника агентства, прокуратура изначально, после возбуждения уголовного дела, признала его законным и обоснованным, а далее поддерживала следствие в ходатайствах о заключении генералов в СИЗО.
"Никаких претензий к следствию не было ровно до тех пор, пока дело не поступило для утверждения обвинительного заключения. И решение заместителя генерального прокурора … как минимум выглядит странным. Ведь изначально следствие предоставляло надзорному ведомству подробные материалы о наличии явных признаков состава преступления", - отметил источник.
По его словам, Следственный комитет "уже обжаловал указанное решение генеральному прокурору".