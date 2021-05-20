https://ria.ru/20210520/gazel-1733230307.html

Горьковский автозавод запустил производство "Газели NN"

Горьковский автозавод запустил производство "Газели NN" - РИА Новости, 21.05.2021

Горьковский автозавод запустил производство "Газели NN"

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ) запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", говорится в сообщении... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-20T14:17

2021-05-20T14:17

2021-05-21T08:57

россия

глеб никитин

группа газ

нижний новгород

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733233904_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c751b4d6b4e8e890dd8ad46ddbac7f15.png

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ) запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", говорится в сообщении группы."С запуском этой модели начинается переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления. В дальнейшем на платформе "NN" будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков", - отмечается в сообщении."Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства "ГАЗель NN" 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели", - отметил президент группы Вадим Сорокин.Выпуск "ГАЗели NN" начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем."ГАЗель NN" – новая модель легкого коммерческого автомобиля (LCV) и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ: на ее базе в ближайшие годы планируют создавать модели для российского и экспортного рынков. Церемония старта производства прошла в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Автозаводцы посвятили новую разработку родному городу, поэтому аббревиатура названия города заложена в названии модели. Мероприятие завершилось торжественным выездом новых автомобилей "ГАЗель NN" из главной проходной ГАЗа.Он уточнил, что общий объем инвестиций на сегодняшний день в создание этого автомобиля составляет 3,2 миллиарда рублей. По словам Сорокина, прототип этого автомобиля был показан в декабре 2019 года и постепенно дорабатывался. "То, что мы сделали сегодня, - это универсальная платформа, которая позволяет ее постоянно развивать и наращивать", - отметил он. А полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в свою очередь отметил, что автопром играет особую роль в ПФО.Выпуск новой модели начинается с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Автомобили комплектуются шестиступенчатой коробкой передач - новой разработкой Горьковского автозавода - и дизельным двигателем. Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций.

https://radiosputnik.ria.ru/20190902/1558183314.html

https://ria.ru/20200502/1570785225.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры нового автомобиля "Газель NN" ГАЗ запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "Газель NN". Начали с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов в 3,5 тонны с 6-ступенчатой коробкой передач (их новая разработка) и дизельным двигателем. 2021-05-20T14:17 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, группа газ, нижний новгород, экономика