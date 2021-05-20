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Горьковский автозавод запустил производство "Газели NN"
Горьковский автозавод запустил производство "Газели NN" - РИА Новости, 21.05.2021
Горьковский автозавод запустил производство "Газели NN"
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ) запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", говорится в сообщении... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-20T14:17
2021-05-20T14:17
2021-05-21T08:57
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глеб никитин
группа газ
нижний новгород
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ) запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", говорится в сообщении группы."С запуском этой модели начинается переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления. В дальнейшем на платформе "NN" будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков", - отмечается в сообщении."Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства "ГАЗель NN" 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели", - отметил президент группы Вадим Сорокин.Выпуск "ГАЗели NN" начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем."ГАЗель NN" – новая модель легкого коммерческого автомобиля (LCV) и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ: на ее базе в ближайшие годы планируют создавать модели для российского и экспортного рынков. Церемония старта производства прошла в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Автозаводцы посвятили новую разработку родному городу, поэтому аббревиатура названия города заложена в названии модели. Мероприятие завершилось торжественным выездом новых автомобилей "ГАЗель NN" из главной проходной ГАЗа.Он уточнил, что общий объем инвестиций на сегодняшний день в создание этого автомобиля составляет 3,2 миллиарда рублей. По словам Сорокина, прототип этого автомобиля был показан в декабре 2019 года и постепенно дорабатывался. "То, что мы сделали сегодня, - это универсальная платформа, которая позволяет ее постоянно развивать и наращивать", - отметил он. А полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в свою очередь отметил, что автопром играет особую роль в ПФО.Выпуск новой модели начинается с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Автомобили комплектуются шестиступенчатой коробкой передач - новой разработкой Горьковского автозавода - и дизельным двигателем. Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций.
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Кадры нового автомобиля "Газель NN"
ГАЗ запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "Газель NN". Начали с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов в 3,5 тонны с 6-ступенчатой коробкой передач (их новая разработка) и дизельным двигателем.
2021-05-20T14:17
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россия, глеб никитин, группа газ, нижний новгород, экономика
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, входит в "Группу ГАЗ
) запустил серийное производство нового коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", говорится в сообщении группы.
"С запуском этой модели начинается переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления. В дальнейшем на платформе "NN" будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков", - отмечается в сообщении.
"Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства "ГАЗель NN" 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода
. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели", - отметил президент группы Вадим Сорокин.
Выпуск "ГАЗели NN" начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем.
"ГАЗель NN" – новая модель легкого коммерческого автомобиля (LCV) и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ: на ее базе в ближайшие годы планируют создавать модели для российского и экспортного рынков. Церемония старта производства прошла в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Автозаводцы посвятили новую разработку родному городу, поэтому аббревиатура названия города заложена в названии модели. Мероприятие завершилось торжественным выездом новых автомобилей "ГАЗель NN" из главной проходной ГАЗа.
"Со стартом производства нового автомобиля Горьковский автозавод переходит в производстве автомобилей от аналоговой системы управления в цифровую. Трудно переоценить сделанное. Мы перешли на совершенно другой уровень мирового класса производителей автомобилей. Причем мы сделали это тяжелейших условиях. Три года напряжённого труда в условиях санкций, в условиях пандемии (нового коронавируса - ред.). Но мы сделали это, и я горжусь этим", - сказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.
Он уточнил, что общий объем инвестиций на сегодняшний день в создание этого автомобиля составляет 3,2 миллиарда рублей. По словам Сорокина, прототип этого автомобиля был показан в декабре 2019 года и постепенно дорабатывался. "То, что мы сделали сегодня, - это универсальная платформа, которая позволяет ее постоянно развивать и наращивать", - отметил он. А полномочный представитель президента России
в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в свою очередь отметил, что автопром играет особую роль в ПФО.
"Здесь сосредоточены фактически все крупнейшие российские автопроизводители. И особую роль всегда играл Горьковский автозавод, который показывает пример устойчивости и движения вперёд", - сказал Комаров. "Это не просто продукт, это то, что определит конкурентоспособность как ГАЗа, так и всей российской автомобильной промышленности. Приятно осознавать, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации", – добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Выпуск новой модели начинается с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Автомобили комплектуются шестиступенчатой коробкой передач - новой разработкой Горьковского автозавода - и дизельным двигателем. Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций.