https://ria.ru/20210520/galstuk-1733151990.html

Лавров и глава МИД Канады начали встречу с обсуждения галстука

Лавров и глава МИД Канады начали встречу с обсуждения галстука - РИА Новости, 20.05.2021

Лавров и глава МИД Канады начали встречу с обсуждения галстука

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его канадский коллега Марк Гарно начали переговоры с обсуждения галстука. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:54

2021-05-20T15:54

2021-05-20T17:36

россия

сергей лавров

арктический совет

мид канады

политика

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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его канадский коллега Марк Гарно начали переговоры с обсуждения галстука.В Рейкьявике на полях министерской сессии Арктического совета Лавров провел первую за несколько лет личную встречу с главой МИД Канады."Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады", — отметил российский дипломат, намекая на то, что на сессиях совета министры иногда украшают официальные костюмы символикой коренных народов Севера."Почти. Это из западных районов Канады", — ответил Гарно, показывая бордовый галстук. После этого министры приступили к переговорам.На встрече главы МИД обсудили российско-канадское сотрудничество в Арктике и на Севере, перспективы развития двусторонних отношений и некоторые вопросы международной повестки дня.

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733060850.html

россия

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2021

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"Какой галстук!" – Лавров на встрече с главой МИД Канады Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Канады Марк Гарно начали встречу с обсуждения галстука. Лавров в Рейкьявике проводит первую за несколько лет личную встречу с главой МИД Канады. Переговоры с Гарно проходят "на полях" министерской сессии Арктического совета. 2021-05-20T15:54 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, сергей лавров, арктический совет, мид канады, политика