https://ria.ru/20210520/galstuk-1733151990.html
Лавров и глава МИД Канады начали встречу с обсуждения галстука
Лавров и глава МИД Канады начали встречу с обсуждения галстука - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров и глава МИД Канады начали встречу с обсуждения галстука
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его канадский коллега Марк Гарно начали переговоры с обсуждения галстука. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:54
2021-05-20T15:54
2021-05-20T17:36
россия
сергей лавров
арктический совет
мид канады
политика
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его канадский коллега Марк Гарно начали переговоры с обсуждения галстука.В Рейкьявике на полях министерской сессии Арктического совета Лавров провел первую за несколько лет личную встречу с главой МИД Канады."Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады", — отметил российский дипломат, намекая на то, что на сессиях совета министры иногда украшают официальные костюмы символикой коренных народов Севера."Почти. Это из западных районов Канады", — ответил Гарно, показывая бордовый галстук. После этого министры приступили к переговорам.На встрече главы МИД обсудили российско-канадское сотрудничество в Арктике и на Севере, перспективы развития двусторонних отношений и некоторые вопросы международной повестки дня.
https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733060850.html
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"Какой галстук!" – Лавров на встрече с главой МИД Канады
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Канады Марк Гарно начали встречу с обсуждения галстука.
Лавров в Рейкьявике проводит первую за несколько лет личную встречу с главой МИД Канады. Переговоры с Гарно проходят "на полях" министерской сессии Арктического совета.
2021-05-20T15:54
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россия, сергей лавров, арктический совет, мид канады, политика