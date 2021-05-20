https://ria.ru/20210520/france-1733090157.html

Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?

Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции? - РИА Новости, 20.05.2021

Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?

Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?

2021-05-20T12:00

2021-05-20T12:00

2021-05-20T12:00

яснопонятно

культура

кино и сериалы

подкаст

франция

вино

путешествия

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Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции? Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде «Такси», или до России просто не «доезжают» триллеры и драмы? audio/mpeg

Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции? Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде «Такси», или до России просто не «доезжают» триллеры и драмы? audio/mpeg

Франция занимает четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Сейчас в стране уже третий локдаун, и только с 3 мая ограничения начали поэтапно снимать. Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь? Об этом в новом выпуске "ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, культура, кино и сериалы, подкаст, франция, вино, путешествия