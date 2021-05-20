https://ria.ru/20210520/france-1733090157.html
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции? - РИА Новости, 20.05.2021
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?
2021-05-20T12:00
2021-05-20T12:00
2021-05-20T12:00
яснопонятно
культура
кино и сериалы
подкаст
франция
вино
путешествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733089641_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e575084b957d2498c13cfbff88038622.jpg
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде «Такси», или до России просто не «доезжают» триллеры и драмы?
audio/mpeg
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде «Такси», или до России просто не «доезжают» триллеры и драмы?
audio/mpeg
Франция занимает четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Сейчас в стране уже третий локдаун, и только с 3 мая ограничения начали поэтапно снимать. Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь? Об этом в новом выпуске "ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733089641_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_c310b50c663edfe5a128eb0205f393f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, культура, кино и сериалы, подкаст, франция, вино, путешествия
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?
Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?