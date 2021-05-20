https://ria.ru/20210520/flot-1733069766.html

Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море

Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море - РИА Новости, 20.05.2021

Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море

Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" отправился выполнять задачи в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:12

2021-05-20T09:12

2021-05-20T09:12

россия

средиземное море

босфор

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" отправился выполнять задачи в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев."Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Черного в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы", - сказал он.По его словам, планируется, что вечером 20 мая корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

https://ria.ru/20210513/sevastopol-1732065243.html

россия

средиземное море

босфор

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россия, средиземное море, босфор, безопасность