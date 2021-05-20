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Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море
Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море - РИА Новости, 20.05.2021
Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море
Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" отправился выполнять задачи в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:12
2021-05-20T09:12
россия
средиземное море
босфор
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" отправился выполнять задачи в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев."Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Черного в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы", - сказал он.По его словам, планируется, что вечером 20 мая корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.
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россия, средиземное море, босфор, безопасность

Патрульный корабль Черноморского флота отправился в Средиземное море

09:12 20.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" отправился выполнять задачи в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
"Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Черного в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля прошел черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы", - сказал он.
По его словам, планируется, что вечером 20 мая корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.
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