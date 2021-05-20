RT America стал финалистом престижного Monte-Carlo Television Festival
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. RT America (Т&R Productions) стал финалистом в номинации "Освещение новостей" международного телевизионного фестиваля Monte-Carlo Television Festival, сообщается на сайте телеканала.
На конкурс в этой категории от RT представлен выпуск новостной программы "Новости с Риком Санчесом", посвященный беспорядкам в Армении после подписания перемирия с Азербайджаном.
Среди конкурентов RT такие каналы, как Al Jazeera English и France Télévisions.
"RT America не прекращал студийную работу даже в разгар пандемии. Мы смогли выдавать срочные новости в прямом эфире, используя видео с места событий, как, например, в день, когда участники демонстрации штурмовали здание парламента Армении", — сообщил лауреат премий Emmy и Peabody Рик Санчес.
Ранее Спецвыпуск российского телеканала RT, посвященный выборам в Государственную думу РФ в 2016 году, вышел в финал фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Новости в прямом эфире" (Live Breaking News). В 2018 году финалистом конкурса стал эфир о гуманитарной катастрофе в Мосуле.
RT становился победителем фестиваля в Монте-Карло за эфир о падении челябинского метеорита в 2013 году, оставив позади CNN, Al Jazeera и Sky News.
Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ. Главный приз и символ фестиваля – золотая копия статуэтки нимфы Салмакиды – "Золотая нимфа", оригинал которой находится в Лувре.