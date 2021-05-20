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RT America стал финалистом престижного Monte-Carlo Television Festival
RT America стал финалистом престижного Monte-Carlo Television Festival - РИА Новости, 20.05.2021
RT America стал финалистом престижного Monte-Carlo Television Festival
RT America (Т&R Productions) стал финалистом в номинации "Освещение новостей" международного телевизионного фестиваля Monte-Carlo Television Festival,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:32
2021-05-20T17:32
россия
телеканал rt
азербайджан
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. RT America (Т&amp;R Productions) стал финалистом в номинации "Освещение новостей" международного телевизионного фестиваля Monte-Carlo Television Festival, сообщается на сайте телеканала. На конкурс в этой категории от RT представлен выпуск новостной программы "Новости с Риком Санчесом", посвященный беспорядкам в Армении после подписания перемирия с Азербайджаном.Среди конкурентов RT такие каналы, как Al Jazeera English и France Télévisions.Ранее Спецвыпуск российского телеканала RT, посвященный выборам в Государственную думу РФ в 2016 году, вышел в финал фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Новости в прямом эфире" (Live Breaking News). В 2018 году финалистом конкурса стал эфир о гуманитарной катастрофе в Мосуле.RT становился победителем фестиваля в Монте-Карло за эфир о падении челябинского метеорита в 2013 году, оставив позади CNN, Al Jazeera и Sky News. Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ. Главный приз и символ фестиваля – золотая копия статуэтки нимфы Салмакиды – "Золотая нимфа", оригинал которой находится в Лувре.
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россия, телеканал rt, азербайджан, армения

RT America стал финалистом престижного Monte-Carlo Television Festival

17:32 20.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтудия телеканала RT
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. RT America (Т&R Productions) стал финалистом в номинации "Освещение новостей" международного телевизионного фестиваля Monte-Carlo Television Festival, сообщается на сайте телеканала.
На конкурс в этой категории от RT представлен выпуск новостной программы "Новости с Риком Санчесом", посвященный беспорядкам в Армении после подписания перемирия с Азербайджаном.
Среди конкурентов RT такие каналы, как Al Jazeera English и France Télévisions.

"RT America не прекращал студийную работу даже в разгар пандемии. Мы смогли выдавать срочные новости в прямом эфире, используя видео с места событий, как, например, в день, когда участники демонстрации штурмовали здание парламента Армении", — сообщил лауреат премий Emmy и Peabody Рик Санчес.

Ранее Спецвыпуск российского телеканала RT, посвященный выборам в Государственную думу РФ в 2016 году, вышел в финал фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Новости в прямом эфире" (Live Breaking News). В 2018 году финалистом конкурса стал эфир о гуманитарной катастрофе в Мосуле.
RT становился победителем фестиваля в Монте-Карло за эфир о падении челябинского метеорита в 2013 году, оставив позади CNN, Al Jazeera и Sky News.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 13:43
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Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ. Главный приз и символ фестиваля – золотая копия статуэтки нимфы Салмакиды – "Золотая нимфа", оригинал которой находится в Лувре.
 
РоссияТелеканал RTАзербайджанАрмения
 
 
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